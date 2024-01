Vendita di farmaci, ecco le modalità di dispensazione

Nel Resto del Carlino di Ravenna di mercoledì scorso 17 gennaio, nella “Voce ai lettori” è comparsa la lettera “Clienti scorretti in farmacia“. Mi corre obbligo, per amore di chiarezza nei confronti dei clienti, e a tutela delle farmacie e dei collaboratori di Ravenna Farmacie che svolgono correttamente il loro lavoro, di fornire alcune precisazioni.

I farmaci possono essere dispensati esclusivamente da personale in possesso della laurea in farmacia, ed iscritto all’Ordine professionale: il personale che non è in possesso di tali requisiti (per esempio i responsabili di reparto che curano il banco dei cosmetici) non possono effettuare vendite di farmaci. Tuttavia, questo personale non farmacista svolge importanti ruoli, fra i quali può rientrare la vendita di tutto ciò che non è compresa nella categoria “farmaci”, categoria individuata precisamente dalle norme vigenti.

Al fine che la distinzione dei compiti sia rispettata e che tale rispetto sia sempre verificabile dalle Autorità, Ravenna Farmacie ha da tempo adottato un sistema informatico che non consente al personale non iscritto all’Albo dei farmacisti di emettere scontrini che riguardano i farmaci: la ricostruzione riportata nella segnalazione della signora è pertanto imprecisa. La signora basa la sua impressione sul fatto che l’addetta sia andata a prelevare i prodotti richiesti nel retro della nostra farmacia: ma nel retro si trova lo stock di tutti i prodotti, sia farmaci che non farmaci, ed il fatto che il prelievo del prodotto sia stato fatto andando sul retro non significa affatto che si trattasse di un farmaco vendibile solo da un farmacista.

Sono consapevole delle file che, specialmente in occasione di picchi influenzali come quello delle ultime settimane, caratterizzano le nostre farmacie più grandi, e della frustrazione che questa può provocare nelle persone in attesa. Sono molto spiacente per il disagio della signora e per le difficoltà di comunicazione. Ho proprio per questo ritenuto molto utile potere chiarire le modalità con le quali avviene la dispensazione dei farmaci.

* Presidente Ravenna Farmacie