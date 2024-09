Vendita illegale di alcol e campeggio abusivo: multe a Ravenna e nei lidi

Ravenna e Lidi sud, 26 agosto 2024 – Sono due le attività commerciali sanzionate dalla Polizia Locale di Ravenna per vendita illegale di bevande alcoliche. Ieri sera (domenica) una pattuglia dell’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha effettuato il controllo di alcune attività commerciali nell’area di Piazza Baracca, riscontrando violazioni in due casi.

Nello specifico, gli esercenti di due minimarket situati in viale Baracca sono stati sanzionati ai sensi dell’Ordinanza n. 394/2024 per vendita illecita di alcolici al di fuori degli orari consentiti. L’attività di monitoraggio è finalizzata in particolare ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possono incidere sulla tranquillità dei residenti e sulla vivibilità dello spazio urbano.

Questa mattina, invece, tra le 8 e le 11 circa, a seguito di varie segnalazioni pervenute per campeggio abusivo, tre equipaggi della Polizia Locale hanno effettuato controlli a Lido di Classe e a Lido di Savio. In particolare le verifiche sono state effettuate in viale Vespucci, in via Cabral, in via Lord Byron e in piazzale Forlimpopoli, interessando complessivamente 28 camper. In un caso è stata riscontrata la violazione della normativa comunale in quanto, al di fuori del veicolo, erano stati posizionati un tavolo e delle sedie. Il trasgressore, assente al momento dell’accertamento, è stato sanzionato (con successiva notifica del verbale al proprietario del mezzo) ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta qualsiasi attività assimilabile a campeggio con occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, di conseguenza, del libero utilizzo pubblico da parte della collettività.