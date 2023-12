"Vendite, dopo gli allagamenti Natale sottotono"

Manca sempre meno alle festività natalizie, periodo cruciale per l’economia e per i trend legati ai consumi. Secondo i dati diffusi da Istat per quest’anno è stato stimato un aumento del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese nonché un diffuso miglioramento delle opinioni dei consumatori soprattutto sulla situazione economica generale e sulla situazione futura. Condizioni che in generale trovano riscontro anche nel territorio faentino, sebbene tra i fattori che incidono sullo stato dell’arte rientri in maniera significativa l’alluvione del maggio scorso. "Al 21 dicembre riscontriamo un Natale sottotono sul piano delle vendite – evidenzia Chiara Venturi, direttrice di Confesercenti –, con molta prudenza da parte della clientela". Le parole chiave in tema di approccio all’acquisto sono infatti "selettività e attenzione". Sorridono le librerie: "La percezione che registriamo è di un andamento stabile, se non in crescita, rispetto al 2022, mentre su abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria e profumeria le impressioni che riceviamo sono tiepide, con una corsa al regalo di Natale non ancora iniziata". Va decisamente meglio l’enogastronomia, secondo le risultanze di Confcommercio Ascom: "Per il settore ci sono segnali molto positivi già intravisti lo scorso anno – sottolinea il presidente Paolo Caroli –, e anche sul versante degli acquisti di elettrodomestici si prospettano aumenti, per i quali però incide ovviamente quanto accaduto a maggio". Più in generale il trend territoriale "è una conferma dell’anno scorso con segnali incoraggianti che ci aspettiamo vengano consolidati nel 2024", al netto comunque di un evento disastroso "per il quale c’è ancora una parte della città senza casa. Qualche aiuto economico inizia ora ad arrivare ma è chiaro – commenta Caroli –, che i consumi sono volti prevalentemente a un ripristino delle abitazioni".

Si aggiunga inoltre "che già da qualche anno la corsa al regalo di Natale è diventata più lunga. Si comincia prima e non c’è più l’assalto dell’ultimo secondo. Questo giova un po’ a tutti, clienti e negozianti". In ogni caso l’aspettativa per il weekend antecedente il Natale è alta: oggi e domani "saranno giorni intensi nei quali ci aspettiamo di lavorare moltissimo", ed è confortante anche il ritorno del rapporto fiduciario tra commerciante e cliente: "Ci sono buoni segnali in tal senso – prosegue il presidente Caroli –, i clienti apprezzano sempre di più l’acquisto guidato e un consiglio da parte dell’esercente anziché internet. Si scambia più volentieri una parola e si consolida il rapporto umano". Segnali incoraggianti anche sul piano dell’inflazione che nel primo semestre del 2023 aveva fatto registrare aumenti "vertiginosi – conclude Caroli –. Negli ultimi sei mesi l’inflazione si è stabilizzata. È chiaro che l’acquisto oneroso non si fa più e che lo scontrino medio si è abbassato, ma questa è una tendenza che si registra già da alcuni anni. Rimane la tradizione del regalo di Natale, semplicemente più oculato e con una spesa più attenta e coscienziosa".

Damiano Ventura