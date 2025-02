Vendite, mercato fermo: "C’è troppa incertezza"

Contratti di affitto se ne fanno ma di compravendite non se ne vede l’ombra, salvo situazioni, come Lido Adriano, in cui i bagni sono realizzati su terreni privati e non demaniali (quindi non soggetti alle regole della direttiva Bolkestein). Nei giorni scorsi è uscita la notizia, anticipata su queste colonne il 22 febbraio, che il bagno Tiziano di Punta Marina cambia gestione passando dalla famiglia Rosetti Casamenti ad altri due titolari: un cambiamento che, hanno spiegato i precedenti gestori, avviene a causa delle "politiche degli ultimi 10 anni relative alla Bolkestein che ci hanno reso la vita impossibile". E allora meglio un lavoro in azienda.

"È la dimostrazione di quello che stiamo dicendo da tempo – spiega Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna – e che continua a esserci troppa incertezza intorno al mondo degli stabilimenti balneari. Le persone sono stanche e scoraggiate per cui cercano altre ipotesi lavorative. Io personalmente non mollo, ma solo un incosciente non è preoccupato". Un clima di incertezza dettato dall’attesa del decreto che gira tra tre ministeri (Mit, Mef e Affari europei) e in cui si dovrebbero fissare i criteri per stabilire gli indennizzi in caso di passaggio di mano del bagno a seguito delle gare a evidenza pubblica che si devono tenere entro il 2027. "Il ministro Salvini – anticipa Rustignoli – ha promesso il decreto entro un paio di settimane. Entro metà marzo dovremmo esserci. A quel punto si saprà come verrà calcolato e riconosciuto il valore delle nostre imprese e anche il mercato si sbloccherà. Vogliamo evitare che, di fatto, si esproprino strutture a noi a solo, ingiusto, vantaggio di chi arriva domani".

A oggi le compravendite sono ferme ed è un problema per chi avesse necessità di cedere, che dovrebbe letteralmente svendere. "Si fanno solo contratti di affitto e il mercato delle compravendite è fermissimo. Vanno solo le vendite delle strutture poste su terreni privati come accade ad esempio a Lido Adriano", spiega Rustignoli. Una situazione, quest’ultima, in cui si trovano circa 40 bagni sui 200 dei 37 km di costa del comune di Ravenna: tutti quelli di Lido Adriano, che sono una ventina, altrettanti nella parte nord di Lido di Savio e alcuni a Lido di Dante. Uno scenario che è la conseguenza di quanto avvenne circa sessant’anni fa, quando l’imprenditore vicentino Augusto Chiericati, classe 1900, acquistò insieme ad altri soci dalla Federazione delle Cooperative circa 320 ettari sul litorale a sud di Ravenna, partendo dalla battigia e risalendo verso monte, per far sorgere una località turistica. Dopo l’acquisizione del 1964, Chiericati avviò un’opera di urbanizzazione che realizzò la località di Lido Adriano. A quel punto il conte cominciò a rivendere i lotti di terreno fronte mare per la costruzione dei bagni. "I prezzi a Lido Adriano – conclude Rustignoli – vanno dai 300mila euro ai 2 milioni in ragione dello spazio occupato, della qualità dell’immobile e degli arredi interni ed esterni. Del resto oggi i costi di un arredo interno non scendono mai sotto i 300mila euro e servono investimenti importanti per partire se si ristruttura".

Giorgio Costa