Venduto il capannone. A un’azienda di isolanti per oltre 322mila euro

Se l’è aggiudicato all’asta giovedì un’azienda ravennate, specializzata in isolanti termici, il capannone di via Giulio Pastore 1 alle Bassette, andato a fuoco la notte tra mercoledì e giovedì. Lo stabile era occupato dalla Edizioni Moderna, che non si è presentata all’asta con apertura delle buste d’offerta nello studio del notaio Ciro De Lorenzo. Prezzo base 350mila euro a fronte di un valore stimato da perizia di 900mila con offerta minima di 262.500 e valore in aumento in caso di gara di 10mila. Così è accaduto giovedì con due offerte da 262.500 euro pervenute, a cui è seguita la gara con rialzi fino a 322.500 euro e aggiudicazione dell’edificio a un’azienda ravennate specializzata in isolanti termici. L’altra concorrente era un’immobiliare cittadina.

Un anno e mezzo fa circa la prima asta se l’era aggiudicata un’azienda di Roma, che però non aveva saldato l’importo. Poi erano seguite altre due aste andate deserte; giovedì invece l’aggiudicazione. Intanto resta a carico di ignoti il fascicolo, aperto per incendio dal pm di turno Angela Scorza, così come resta sotto sequestro il capannone in attesa della nomina di un consulente.

L’allarme del rogo alla centrale dei vigili del fuoco era scattato alle 23.53 di mercoledì scorso e successivamente erano partiti sei mezzi da Ravenna e dai distaccamenti di Cervia e Faenza, oltre a un paio di veicoli speciali giunti da Forlì. Il fumo provocato dall’incendio, aveva inoltre invaso i locali della vicina Full Print, che si occupa di grafica e stampa, causando ulteriori danni.

Nell’area erano arrivati anche il funzionario dei vigili del fuoco e

i poliziotti delle Volanti. Per capire cosa sia accaduto, ora si dovrà attendere la relazione finale dei pompieri: e se anche in prima battuta non sono emersi segni riconducibili in maniera netta a un evento doloso, sarà richiesta una consulenza tecnica per dissipare ogni dubbio legato a coincidenze come la data dell’asta. Asta che infine ha portato all’aggiudicazione del capannone che era stato sede della storica cooperativa Tipografia Moderna, per poi essere preso in affitto alla liquidazione nel 2013 dalla Edizioni Moderna.

