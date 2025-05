Venerdì a Vicenza. La disperazione del marito

I funerali di Elisa Spadavecchia si terranno venerdì alle 14.30 nella chiesa vicentina di San Marco a Creazzo. In una intervista al CorSera, il marito Giovanni Sfregola, un ufficiale dell’Arma in congedo dal 2016 dopo avere comandato il provinciale di Vicenza, ha spiegato di avere condiviso la scelta dei colleghi cervesi di non mostragli il corpo della moglie dopo l’incidente. In quel momento lui era in hotel a circa 700 metri dallo stabilimento balneare a fare una partita con gli amici mentre la donna, dopo avere fatto colazione con lui, era uscita per una passeggiata portandosi dietro il solo telefonino.

Lui, non vedendola tornare, aveva provato invano a chiamarla. Poi aveva deciso di localizzarla con la funzione ’trova iPhone’ attraverso l’iPad della 66enne. In quel modo era riuscito ad arrivare al punto esatto della tragedia.