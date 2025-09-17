Venerdì al Parco del Fico la giornata dell’Umarell. Giochi da tavola e iniziative

Gli scontrini di una volta...

Ravenna
17 set 2025
MONIA SAVIOLI
Cronaca
L’ideatore Ossani: "Ogni anno la manifestazione si arricchisce di spunti".

Tante iniziative venerdì a Bagnacavallo per gli ’umarell’

L’Umarell continua a essere un punto di riferimento per la tradizione emiliano-romagnola. Bagnacavallo lo omaggia dedicando a questa figura ’controlla cantiere’ la quarta giornata mondiale dell’Umarell, celebrata venerdì prossimo, 19 settembre. L’iniziativa, ideata dal fotografo bagnacavallese Giampaolo Ossani si terrà dalle 18 alle 23, al Parco del Fico adiacente alla sede del centro sociale Abbondanza A.P.S. in via Cadorna.

"L’iniziativa è nata per gioco quattro anni fa – spiega Giampaolo Ossani – fotografando di spalle i personaggi che si interessavano al laghetto del Parco del Redino, la vasca di laminazione, di Bagnacavallo. Così ne è scaturita la mostra che ha dato il via al progetto". Una parte di quelle immagini saranno protagoniste del nuovo percorso espositivo che accompagnerà il pubblico durante la ’Giornata Mondiale dell’Umarell’. I visitatori potranno mettersi alla prova partecipando al torneo dedicato al gioco da tavola ’La giornata dell’Umarell’ che metterà in palio vari premi. Presentazione di stampa 3D per realizzazione di piccoli Umarell, inoltre concertino musicale di Enrico, Alessandra and friends. Special guest della giornata sarà Danilo Masotti, autore di una serie di libri dedicati agli Umarells che salirà sul palcoscenico per illustrare questa figura che sta riscuotendo un consenso crescente.

"Ogni anno la manifestazione propone qualcosa di diverso e si arricchisce di nuovi spunti – spiega Ossani –. In una parola cresce e ne sono molto contento". L’ingresso della manifestazione è a offerta libera. Per informazioni : 347 5550989.

Monia Savioli

