Venerdì incontro con la struttura commissariale

Un incontro con la struttura commissariale per sciogliere i dubbi legati alle ordinanze e alle richieste di risarcimento post alluvione. A organizzarlo è stato il consigliere comunale del Gruppo Misto, Davide Solaroli che ha deciso di interpellare la struttura per intercettarne la disponibilità ad incontrare direttamente i cittadini e quindi ottenere le risposte ai tanti interrogativi ancora aperti. La locandina dell’incontro, previsto per l’8 marzo prossimo, è già stata condivisa fra i principali gruppi social di Lugo e Sant’Agata sul Santerno. "Come avevo riferito qualche giorno fa – spiega nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook per rendere nota l’iniziativa – ho scritto una lettera al Generale Figliuolo per chiedere la disponibilità della sua Struttura Commissariale a tenere un incontro informativo a Lugo rivolto ai cittadini per affrontare le problematiche legate alle ordinanze e ai risarcimenti post alluvione. Nella mattinata di lunedì – continua – sono stato contattato dal tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali del generale Figliuolo, il quale mi ha confermato la disponibilità richiesta, per cui mi sono immediatamente rivolto al responsabile dei Comitati Riuniti Mauro Mazzotti di Cesena per concordare una data per l’incontro in base ovviamente alla disponibilità dei tecnici della Struttura Commissariale".

Le "trattative" per individuare il momento più adeguato al fine di organizzare l’evento, sono state veloci al punto da fissarlo nell’arco di pochi giorni. L’incontro si terrà infatti nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, dalle ore 15 alle 17.30 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo e si rivolgerà in particolare ai cittadini alluvionati di Lugo e di Sant’Agata sul Santerno e agli eventuali comitati che vorranno essere presenti all’incontro. "Sarà un’importante occasione per fare domande direttamente a coloro che possono fornire risposte certe – sottolinea Solaroli –. Colgo infine l’occasione per informare che dalla prossima settimana sarà aperto anche a Lugo lo ’Sportello Ricostruzione’ con i tecnici della Struttura Commissariale per le domande di contributo relative ai danni subiti da famiglie e aziende a causa dell’alluvione".

Monia Savioli