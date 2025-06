Venerus al Ghe Pensi Mar

Prende il via questa sera al Bagno Polka, a Marina Romea in viale Italia 83, il festival ’Ghe Pensi Mar’. La prima giornata del festival si apre alle 20.30 con uno dei nomi più interessanti e creativi della musica italiana degli ultimi anni: Venerus sale sul palco del Ghe Pensi Mar per una puntata dal vivo di adessocapiamo, il podcast di Lorenzo Luporini.

A seguire, un poker di stand-up comedian per un appuntamento ormai fisso del festival, la Marcomedy, versione rivierasca di una vera istituzione del Ghe Pensi MI, ovvero la serata dedicata alla migliore stand-up comedy in circolazione. Sul palco: Patrizia Emma Scialpi, Xhuliano Dule, Antonio Ricatti e Angelo Amaro, conduce Edoardo Confuorto.

A chiudere il primo giorno di festival sono i Selton, con le canzoni del loro nuovo album GringO, come sempre sospese tra Milano e il Brasile. Domani protagonisti Colombre & Maria Antonietta parlano del loro album con Lorenzo Luporini, prima di un set acustico.

Libri protagonisti con ’Un amore di contrabbando’, il romanzo con cui Nicola Muscas ha composto una dedica d’amore a Gigi Riva, il grande bomber dell’Italia e del Cagliari, eroe di una intera regione. Dalla Sardegna alla Cina, da un mito del passato alle traiettorie del futuro: Giada Messetti studia da sempre la Cina e con ’La Cina è un’aragosta’ racconta succede in una nazione cruciale per gli equilibri geopolitici ed economici del nostro tempo. Poi musica con i Frigo, progetto musicale di Nicolò Briccolani. Tutti sanno consigliare un libro bello, ma solo Auroro Borealo sa consigliare i libri più brutti. Lo fa anche dal palco del Ghe Pensi Mar, dove presenta proprio ’Il libro brutto dei libri brutti’. Chiusa col botto con Valerio Lundini e i Vazzanikki e il loro Su…mmer with us.