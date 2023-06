Venite tranquilli in vacanza a Cervia, Partito Repubblicano Italiano assicura sicurezza e servizi di prima qualità

"Venite tranquilli in vacanza a Cervia!", perché tutto è sotto controllo come gli anni scorsi" è l’appello lanciato dal Partito Repubblicano Italiano di Cervia. Infatti, spiega il segretario Giancarlo Cappelli, "l’amministrazione comunale, i partiti politici e tutte le associazioni di categoria sono fortemente impegnati a far comprendere che le spiagge cervesi sono perfettamente in ordine già da tempo, pronte all’accoglienza degli ospiti in piena sicurezza e con servizi di prima qualità, come dimostra la Bandiera Blu che la città ha conseguito per il venticinquesimo anno consecutivo. Il monitoraggio delle acque di balneazione è costante e attesta che sono attualmente rispettati i valori di qualità previsti dalle norme. Siamo pertanto fiduciosi che i mesi di luglio e agosto registreranno un cambio di tendenza".

A causa "di una stampa straniera che spesso ha divulgato terribili notizie ed immagini e non ha evitato di ribadire che l’alluvione ha interessato tutta la Romagna, mancano all’appello le prenotazioni dei turisti del nord Europa. Sono in calo inoltre le presenze degli ospiti emiliano-romagnoli proprietari della seconda casa al mare, che ancora disertano la riviera cervese per motivi che in alcuni casi non sono intuibili". Invece Cervia e le sue spiagge sono sicure. Per cui "venite tranquilli in vacanza".

i.b.