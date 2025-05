Vent’anni ballati a ritmo di samba. Ecco la grande festa di Nil do Brasil

Sono passati vent’anni da quando un giovane brasiliano di Recife – dal carattere mite e schivo, capitato a Ravenna quasi per caso – salì sul palco improvvisato di una spiaggia, trasformandosi in un irresistibile performer, capace di trascinare tutti i presenti nei ritmi tipici della sua Terra (l’amato samba) o reinterpretando a modo suo i più celebri ballabili internazionali. Così il timido Josenilson Muniz da Cruz è diventato ‘Nil do Brasil’, con le mitiche domeniche al ‘Coco Loco’ di Marina di Ravenna, capaci di calamitare giovani e meno giovani da tutta la spiaggia per molte estati, tradizione da qualche tempo riproposta all’‘Adriatico’ di Casal Borsetti.

Spiagge, piazze, sagre, tante feste private e, domani sera dalle 20.30, il più elegante salotto cittadino, il teatro Alighieri.

"Che onore! Che emozione! Che impegno! E… che paura!" scrive Nil nel suo comunicato.

Perché ballare è l’attività che restituisce al protagonista ogni energia ("A volte sono stanchissimo – spiega Nil – ma quando salgo sul palco non sento più la fatica e tutto torna al suo posto"), ma questo spettacolo è particolarmente ambizioso, perché Nil ha curato coreografie, costumi e una regia molto impegnativa, visto che sul palco lo accompagneranno altri cinquanta performer.

"Stiamo facendo tantissime prove a Filetto – riprende Nil che è particolarmente legato a questa località, dove si esibisce da qualche tempo ad ogni capodanno – perché la parte più difficile sarà gestire i vari passaggi, senza interruzioni o cadute di ritmo". Sul palco, oltre al protagonista principale, le sue "ragasse", che Nil ha voluto sempre con sé dalle prime performance, nei costumi tipici dei ritmi latini, con grande attenzione a evitare derive troppo sexy, mantenendo un equilibrio che ha reso i suoi spettacoli una festa per tutti, anche per i bambini.

Quali i balli in programma? Nil è meravigliato dalla domanda… "Beh, il samba naturalmente!" elencando poi le mille varianti di questa danza identitaria del suo popolo. Non mancherà ‘Liberal Geral’, il suo cavallo di battaglia, la canzone brasiliana che invita a lasciarsi andare nel ballo e a perdere il controllo. E ci sarà la sorprendente performance della special guest Patricia Delicious.

Prevendita biglietti nelle filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna e negli uffici Iat di Ravenna e Cervia. Prevendita online: www.teatroalighieri.org.

Marco Ortolani