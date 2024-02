"Vent’anni di lotte e non è cambiato niente"

Le dure proteste degli agricoltori che in tutta Europa vengono indirizzate all’Ue sono i segnali di un malessere diffuso che, insieme ad altri indicatori economici, fornisce il segno della crisi di un comparto tra i più importanti per l’economia. Nel 2004, vent’anni orsono, si diffuse e radicò per un certo periodo nel lughese il Gta, Gruppo trasversale agricoltori, sull’onda delle ripetute crisi del prezzo dei prodotti ortofrutticoli. E certo, vedendo quanto accade oggi si comprende come le istanze di quel gruppo abbiano anticipato alcuni dei temi attuali. Il Gta nacque ai primi segnali di crisi del settore frutticolo e attualmente è presente con tanti colleghi agricoltori nei presidi e nelle manifestazioni di questi giorni. "Noi – spiega Fabiano Mazzotti, presidente del Gta – appoggiamo e sosteniamo la protesta che rappresenta a oggi l’apice di una crisi del settore agricolo che da anni avevamo a più riprese annunciato, senza mai essere nei fatti ascoltati. Chiediamo l’unità e incisività della rappresentanza agricola alle nostre associazioni di categoria, sostegno normativo adeguato alle reali esigenze delle imprese per la difesa europea, nazionale e regionale dell’ambiente e dei consumatori, che siano sostenibili anche dal punto di vista socio economico oltre che ambientale".

Anche nel lughese negli ultimi anni sono state diverse le aziende ad affrontare le conseguenze della crisi agricola, in particolare quelle che si dedicavano alla frutticoltura intensiva. "Nei vent’anni che sono trascorsi – precisa Gianfranco Rambelli, agricoltore di Bagnacavallo e figura di primo piano del Gta – praticamente non è cambiato nulla e manca la fiducia nelle strutture agricole o associazioni di categoria che hanno rivelato di essere incapaci di aggiornarsi. Anche allora girammo l’Italia in cerca di unità degli agricoltori, ma trovammo sulla nostra strada solo difficoltà e campanilismi. Adesso ci ritroviamo con gli stessi problemi di sempre amplificati dall’immobilismo di questi anni, immobilismo anche degli stessi agricoltori, svegliatisi solo ultimamente in emulazione dei colleghi francesi e tedeschi".

In questi anni la difficoltà di fare reddito e le crescenti limitazioni imposte dall’Ue hanno provocato la chiusura di migliaia di aziende agricole e il malcontento, oramai così diffuso tra gli operatori del comparto agricolo, ha scatenato la rabbia delle dimostrazioni di questi giorni. "Chiediamo – conclude il presidente del Gta – una più equa distribuzione del reddito lungo le filiere, con la riduzione di molte storture che, di fatto, non danno le risposte giuste a produttori e consumatori. Filiere che molte volte servono solo a drenare risorse pubbliche senza rendere effettivamente più sostenibile il settore. Per questo crediamo sia necessario un tavolo di confronto vero tra la grande distribuzione organizzata e il mondo della produzione agricola, per fare chiarezza e trovare accordi equi tra le parti".

Daniele Filippi