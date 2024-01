Vent’anni di So.San, cerimonia e libro

Anche Ravenna può vantare i propri ‘Medici senza frontiere’. Il Lions club Milano Marittima 100, infatti, aderì all’associazione nazionale di solidarietà sanitaria del Lions dando vita il 18 gennaio 2003 al progetto ‘So.San Solidarietà sanitaria lions odv’ che domani alle 9.30 viene ricordato nella sala consiliare del Comune per i vent’anni della fondazione. Dopo i saluti del sindaco Michele de Pascale, del prefetto Castrese De Rosa, del vice governatore del distretto 108A Mario Boccaccini, il presidente nazionale Francesco Pira ricorderà il fondatore Salvatore Trigona (foto), scomparso lo scorso anno, e verranno consegnati attestati di benemerenza in sua memoria ai soci volontari.

"Sarà un momento importante – ha ricordato il presidente nazionale So.San Francesco Pira – per celebrare i 20 anni di solidarietà sanitaria con missioni in Italia e nel mondo. Medici volontari della So.San hanno raggiunto vari Paesi dove era necessaria la loro opera ed i risultati sono stati eccellenti. Nell’anno appena trascorso la So.San ha operato in Marocco e nell’isola di Pantelleria per dare assistenza ai migranti sbarcati. I Centri So.San operano in varie regioni d’Italia per dare assistenza a chi ha bisogno e nel 2024 grazie a una nuova convenzione col Ministero e Distretto Lions Sicilia, per dare il nostro apporto nell’isola di Lampedusa". Nel novembre 2023, dieci mesi dopo l’istituzione, il So.San organizzò già la sua prima missione in Tanzania. Nel corso della celebrazione sarà presentato il libro ‘20 anni di solidarietà sanitaria’, curato da Alessandra Maltoni che documenta l’attività del So.San e raccoglie testimonianze. Va infine ricordato che Salvatore Trigonia ha sempre contato sulla disponibilità dei tanti soci fondatori fra i quali vanno ricordati Antonio Madonna, Andrea Salmi, Cesare Forlini, Paolo Santelmo, Vidmer Mercatali, Stefano Grandi, Giuseppe Rossi.

f.g.