Venti peri da fiore in via Quarantola

Venti peri da fiore al posto di cinque ontani, abbattuti a inizio febbraio per il loro stato precario. Si è concluso in via Quarantola a Lugo l’intervento di piantumazione. Intervento, con tanto di fornitura e posa dell’impianto di irrigazione, che è stato sostenuto da Diemme Filtration nell’ambito della variante urbanistica che ha permesso l’ampliamento dell’azienda inaugurato a inizio anno in via Gessi.

"Ringrazio l’azienda per un gesto che rientra nel procedimento urbanistico ma dimostra responsabilità sociale e attenzione alla città – spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Pia Galletti –. La specie di albero piantata è molto resistente e estremamente gradevole quando è in fiore. Un abbellimento per via Quarantola oltre che un evidente e positivo effetto ambientale". "Siamo quindi profondamente orgogliosi di questa iniziativa a sostegno del territorio" dichiara Andrea Pezzi, direttore marketing di Diemme FIltration.