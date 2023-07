Venti volontari per l’Unione "A supporto del Settore Cultura"

Sono venti quest’anno i ragazzi del Servizio civile universale che il 27 giugno hanno cominciato le attività nell’Unione della Romagna Faentina. "È un anno di esperienza molto utile – dice Davide Agresti, assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza –, sia come esperienza di servizio, ma soprattutto per capire la propria traiettoria nel futuro; i giovani spesso hanno bisogno di tempo per riflettere sulla loro strada e questa è una buona opportunità". Il servizio di supporto al Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali che i nuovi ragazzi hanno scelto di intraprendere, durerà 12 mesi e a inaugurarlo è stato l’incontro di tutti i volontari e i loro tutor alla biblioteca Manfrediana; era presente anche Benedetta Diamanti, dirigente responsabile del Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali dell’Unione della Romagna Faentina. Sarà notevole l’aiuto che i comuni vedranno arrivare con i giovani volontari, pronti ad aiutare in modo attivo, energico e dinamico.

I venti ragazzi, oltre che fornire sostegno a biblioteche, musei, uffici della cultura e del turismo, avranno la possibilità di formarsi e imparare da chi ha già anni di esperienza lavorativa; i giovani aiuteranno in particolar modo il settore e sarà per loro l’occasione di svolgere anche servizio alla pubblica amministrazione. "Il Servizio civile è un part time – afferma Davide Agresti – infatti c’è anche chi in parallelo studia o lavora; alcuni giovani, invece, decidono di dedicarsi interamente al Servizio civile; spesso i ragazzi che si propongono non hanno le idee chiare, ma si impegnano e di solito trovano la loro strada". Le nuove risorse, durante le 25 ore settimanali di attività previste dal contratto, aiuteranno le attività culturali dell’Unione della Romagna Faentina, affiancando i dipendenti degli enti locali quali la biblioteca Manfrediana, la pinacoteca, il Mic e gli uffici comunali. "I ragazzi, al momento delle selezioni, spesso non sanno se lavorare o studiare – precisa l’assessore Davide Agresti – ma questa esperienza li forma e li aiuta a scoprire e conoscere un ambito di lavoro del nostro territorio". Durante questo primo periodo di servizio i ragazzi saranno impegnati nella formazione specifica per essere preparati alle mansioni che sarà richiesto loro di svolgere; grazie al rapporto personale con il loro operatore locale di progetto, avranno la possibilità di essere seguiti e aiutati individualmente, sempre in collaborazione con i coetanei. "Fondamentale è il confronto fra pari – conclude Agresti – i selezionati sono tutti giovani e hanno molte opportunità di scambio e relazione con chi vive la stessa esperienza in età vicina".

Caterina Penazzi