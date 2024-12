Vento e alberi caduti. Superlavoro dei pompieri

Superlavoro dei vigili del fuoco del Comando di Ravenna e dei Distaccamenti della provincia ieri in seguito ai danni causati dal maltempo con forti raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio. Diversi sono stati gli alberi pericolanti o caduti sulle strade, ma anche molti i rami che sono stati tagliati perché a rischio caduta.

Il caso più problematico si è verificato intorno alle 13 quando in via Rota, all’angolo con via Lovatelli, a Ravenna è crollato un grosso pino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che interverranno nelle prossime ore perché il lavoro richiede molto tempo e le chiamate ieri erano continue. Intanto gli agenti della Polizia locale hanno transennato l’area.

Alberi e rami sono caduti anche in altre zone di Ravenna, come quella del centro iperbarico, ma pure nel litorale. In mattinata, intorno alle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lido Adriano per una colonnina divelta.

Diversi problemi si sono verificati pure nel Cervese, con alcuni pini che sono caduti su viale Italia.

A Castiglione i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un albero che è caduto e rimasto appoggiato su un filo dell’elettricità.

Piante crollate anche a Fusignano e in via Battana a Faenza dove sono caduti anche calcinacci da un edificio dalle parti del rione Rosso.

Per la giornata di oggi è comunque scattata l’allerta meteo gialla per criticità idraulica.

Mentre tutti i fenomeni meteorologici sono in esaurimento già dalla serata di ieri.