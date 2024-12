Vento, funghi e ruscelli. Ecco i rumori del bosco

Nel bosco non si può ammirare solo il paesaggio visivo ma anche quello sonoro. Dopo un anno di ricerca, escursioni e registrazioni sul campo, il parco Sasso Simone Simoncello presenta Sonoria, una vera e propria mappa sonora, formata da circa 100 tracce. Non solo vento, canto di uccelli o scorrere d’acqua nei ruscelli ma anche caduta di massi e alberi, boscaioli in azione, ululati di lupi, versi di pipistrelli fino alle reazioni chimiche di funghi e licheni. Queste sono solo alcune delle tracce sonore presenti sul nuovo sito, ideato dal musicista Emiliano Battistini e da Enrico Partisani. "Abbiamo aperto la piattaforma online dove è possibile ascoltare gratuitamente i suoni registrati nel corso dell’anno in differenti zone del parco _ spiega Partisani _ Ci si immerge nel paesaggio sonoro per scoprirne la ricchezza di biodiversità ma anche per sviluppare la consapevolezza dell’ascolto. Queste tracce sono beni culturali immateriali. Abbiamo registrato, in momenti differenti della giornata, punti panoramici e angoli del parco, tracce di geofonia legate a frane o caduta di pietre, ma anche i suoni generati dagli essere umani. Con microfoni speciali siamo riusciti anche a raccogliere i suoni delle trasformazioni elettrochimiche dei funghi". Il progetto è solo all’inzio: l’obiettivo è coinvolgere escursionisti, guide ambientali, singoli cittadini, nel registrare i suoni con più messi possibili. "Poi vanno caricati sul nostro sito per costruire un grande archivio condiviso e partecipato _ continua Partisani _ vorremmo per il prossimo anno individuare anche dei punti particolari nel parco dove installare cartellonisti per un ascolto ‘consapevole’ del Sasso Simone Simoncello. La dimensione sonora è una parte dell’esperienza nel paesaggio e può essere uno strumento di conoscenza non invasivo, per valutare il grado di biodiversità e lo stato di salute del parco, ma anche per sviluppare un approccio alla natura rispettoso". La presentazione di Sonoria è in programma venerdì al Musss di Pennabilli alle 21. Per informazioni sonoria@ultimopunto.com.

Rita Celli