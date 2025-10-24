Ventuno chili di droga e 19mila euro. Due giovani arrestati a Lugo

Martedì pomeriggio la polizia di Stato ha arrestato sul comprensorio lughese due 25enni – il primo di origine romena, l’altro italiano, entrambi disoccupati e finora incensurati – per la detenzione di circa ventuno chili di droga tra hashish (quattro chili) e marijuana (diciassette chili). Gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 19mila euro in contanti.

L’operazione è scattata nell’ambito di una più ampia attività volta al contrastato del traffico e del consumo di stupefacenti. In tale contesto la squadra Mobile di Ravenna ha predisposto specifici servizi di osservazione in diverse località del territorio provinciale oggetto di segnalazioni di via vai sospetti di persone e auto. Durante le verifiche, alle quali hanno collaborato anche gli agenti del Commissariato di Lugo, è stato individuato un veicolo sospetto mentre usciva dal cortile di un’abitazione; all’interno della vettura, guidata da uno dei due giovani poi arrestati (il romeno), i poliziotti hanno notato due voluminosi zaini al cui interno vi erano marijuana e hashish per un peso totale di circa di sei chili.

È perciò scattata la perquisizione dell’immobile da cui era stata vista partire l’auto: lì sono stati sequestrati altri 15 chili di droga dello stesso tipo; al momento dell’ingresso degli agenti, era presente il secondo giovane poi arrestato, l’italiano, in quanto lì residente. I due ragazzi, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, sono stati infine accompagnati in carcere a Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.

In quanto al valore della droga, si aggira sui 90-100 mila euro all’ingrosso e 200 mila euro una volta raggiunto il mercato al dettaglio. Naturalmente si tratta di una stima: del resto tra i fattori che influenzano il valore effettivo, figura pure la qualità dello stupefacente. Sulla carta insomma il valore potrebbe addirittura essere più alto. In ogni modo, gli accertamenti proseguono per capire quale possa essere stato il canale di approvvigionamento della droga: si tratta infatti di quantità di stupefacente tutt’altro che modesta, come tale indice di un livello criminale decisamente apprezzabile. Una – perlomeno apparente – anomalia viene dal fatto che i due giovani arrestati siano incensurati: gli inquirenti scaveranno ora nei loro contatti telefonici recenti per capire con chi si possano essere incontrati.