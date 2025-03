Vera, cent’anni e una storia: “Così salvai il soldato tedesco disertore”

Bagnacavallo (Ravenna), 2 marzo 2025 – Vera Minguzzi ha visto un secolo di storia e non si è ancora stancata. Oggi festeggia 100 anni. Un lungo cammino, il suo, che ha incrociato quello di tante altre persone, momenti belli e momenti brutti, epocali e tragici allo stesso tempo, come fu, nel 1944, il passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale.

Vera nasce il 2 marzo 1925 a Villanova di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, unica figlia femmina di quattro fratelli. Famiglia benestante, i Bumbara, ricchi possidenti terrieri dell’epoca. Prosciutti, salami, verdura e frutta fresca a casa non mancavano mai. Una fortuna, in tempo di guerra, ma anche una disdetta. I soldati tedeschi si facevano vivi spesso e pretendevano doni.

"Ogni volta si sentiva forte la paura - ha raccontato tante volte Vera ai nipoti -. Paura che potesse sempre essere l’ultima volta". Un giorno però si presentò alla porta della casa un soldato tedesco diverso dagli altri, spaventato, che cercava rifugio. "Aveva deciso di disertare. Fu accolto in casa nonostante la consapevolezza del rischio che ciò avrebbe potuto comportare. Lo avevamo sistemato nella stalla dei maiali".

Il periodo è quello poco prima dell’arrivo degli Alleati che, per il territorio di Bagnacavallo, sulla riva destra del fiume Senio, significa la seconda metà del 1944. Il fronte si fermò poi proprio sul fiume, per l’inverno. Passarono alcuni giorni, il giovane soldato tedesco era stato nascosto nella rimessa dei maiali. Un brutto giorno si presentarono i suoi commilitoni. Lo cercavano. "Iniziarono a urlare, a minacciare noi tutti, volevano Johann, così si chiamava il soldato disertore. Negammo di averlo mai incontrato".

I soldati misero a soqquadro la casa, la tensione era alta, se mai lo avessero trovato la consapevolezza di tutti era quella di fare di sicuro una brutta fine. "I minuti ci sembrarono ore, ma alla fine i soldati se ne andarono, convinti che in casa non ci fosse la persona che stavano cercando. Johann era riuscito a nascondersi nel pozzo di raccolta del letame dei maiali. Nonostante se ne fossero andati, rimase lì per alcuni giorni, la paura che potessero tornare di soppiatto era più forte di qualsiasi disagio".

La guerra era agli sgoccioli e dopo poco tempo Johann decise di andarsene per tentare di tornare dai propri cari in Germania. Poco tempo dopo, i militari del Genio e dei rastrellatori dell’Artiglieria si occuparono della bonifica dei campi minati nel territorio romagnolo. Uno di questi militari, un soldato italiano di origini abruzzesi di nome Giovanni Bruno Luciani, incontrò Vera, se ne innamorò e da quell’amore nacquero tre figlie: Carla, Maura e Paola. Un amore che durò fino al 1975, quando Giovanni Bruno morì prematuramente.

E siamo all’inizio degli anni ’80. Tutto è cambiato, la casa a Villanova di Bagnacavallo non c’è più, i tre fratelli di Vera vivono tra Russi e Pordenone. Lei vive in centro a Ravenna. Un giorno sente squillare il telefono, quello della Sip di colore verde-grigio con la ghiera numerata. Nella cornetta Vera sente una voce familiare. "Essere tu Vera? Salve, io essere Johann! Tu ricordare me?".

Ci sono voluti quasi 40 anni e non poche difficoltà per l’ex soldato tedesco a rintracciarla. Una telefonata di qualche minuto e l’impegno di rivedersi presto. Da quel momento nacque un’amicizia intensa e mai sopita dal tempo fra le due famiglie. Joahnn venne in Romagna con la moglie Katharina e non perse mai occasione, fino alla fine dei suoi giorni, per ringraziare chi l’aveva salvato a rischio della propria vita.