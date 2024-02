Verde, giovani e sicurezza: le richieste della Pro loco ai candidati sindaco di Alfonsine

Sono incentrate su verde, giovani e sicurezza le richieste che la Pro loco di Alfonsine rivolge ai candidati sindaco della cittadina, in un documento di dieci punti. Tra le priorità indicate ci sono "bandi pubblici per progetti sociali e culturali rivolti a under 14 e under 18 a cui possano partecipare tutte le associazioni di promozione sociale" e per "progetti sociali e culturali relativi a banca del tempo, attività turistiche, teatro, sagre e manifestazioni", "collocare il mercato settimanale del lunedì nella sede storica di piazza Gramsci", il "recupero dell’area ex Iter, compresa l’ex fornace Violani, per creare un nuovo centro servizi per il turismo e un parco per le bici", un "semaforo pedonale sulla ss16 all’altezza del ponte sul Senio", "più strisce pedonali sulla Reale", "riqualificare piazza della Resistenza", "una rete di strade scolastiche per mettere in sicurezza i percorsi", "eliminare i parcheggi sopra il marciapiede di corso Garibaldi" e "pianificare il verde con la regola 3-30-300: 3 alberi in vista da ogni casa, 30% di verde in ogni quartiere, 300 metri di distanza dallo spazio verde più vicino".