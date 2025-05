‘Verde Mercato’ per un weekend tra fiori, piante e l’arte del bonsai

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio arriva ‘Verde Mercato’, tre giorni di incontri, workshop, musica e spettacoli attorno al mondo del verde. Durante le giornate dalle 9.30 alle 22 si troveranno anche prodotti naturali per il benessere e creazioni artistiche e artigianali a tema floreale, con espositori da tutta Italia.

Uno spazio rilevante avranno i laboratori gratuiti legati al mondo della natura, degli insetti e delle piante a cura della libreria Bubusettete di Cervia e della Casa delle Farfalle di Milano Marittima. Altri laboratori per ragazzi saranno curati da Manine di Carta Events e Fattoria Biologica la Quiete del Rio con premio di Scarpellini Garden Center. Non mancheranno incontri con esperti nella piazzetta Pisacane. Venerdì 23 maggio dalle 18 Sauro Biffi del Giardino delle Erbe di Casola parlerà del potere delle piante officinali e l’apicoltore cervese Cesare Brusi racconterà del mondo delle api. Sabato 24 maggio alle 16.30 il maestro giardiniere e autore di numerosi libri Carlo Pagani presenterà la storia d’amore tra l’uomo e la rosa, gli incontri si concluderanno domenica alle 16 con un’immersione nell’energia benefica degli alberi a cura di Francesca Corona, guida certificata in Forest Bathing. Nel weekend ci si potrà emozionare anche con Primavera Bonsai nella sala Rubicone (via Evangelisti 4 a Cervia) a cura di Club Cervia Bonsai. Sarà possibile anche partecipare sabato mattina nella Piazzetta Pisacane ad un workshop curato dai soci del Club Cervia Bonsai. Infine ci si potrà divertire imparando, con i workshop della Bottega floreale Lacerba e Marcello Bazzocchi e assaggiando la cucina a base di fiori eduli e germogli spontanei, in uno show cooking a cura dello chef Marco Frassante dell’associazione Cuochi Romagnoli.