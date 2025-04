"Verde pubblico trascurato, il Parco Teodorico ne è il simbolo"

"La crescente trascuratezza del verde pubblico cittadino rappresenta una delle testimonianze più eclatanti della totale mancanza di attenzione di questa amministrazione comunale verso il nostro territorio", dice Maurizio Pacilio, candidato per La Pigna in consiglio comunale. "Aree verdi un tempo rigogliose versano ora in uno stato di abbandono, con erba alta, cespugli incolti, alberi non potati e a volte persino rifiuti sparsi. Questa situazione non solo incide negativamente sul decoro urbano, ma solleva anche questioni legate alla sicurezza, alla salute pubblica e alla qualità della vita dei cittadini". Qualche esempio? "Parco Teodorico, Giardino Calderoni e Parco Walter Rossi sono diventati un simbolo di questo problema". Negli ultimi anni "ho comunicato il disservizio sfruttando tutti i canali disponibili: Consigli Territoriali, Comunichiamo Ravenna, contatti telefonici con Ufficio Verde Pubblico, incontri con Assessore. Il risultato è sempre lo stesso mancano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la conseguenza di problematiche legate al decoro urbano, Il degrado del verde pubblico peggiora l’aspetto della città, influenzando negativamente la percezione di Ravenna da parte di residenti e turisti".