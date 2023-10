Verdi contro il rigassificatore: "Oggi protesta in piazza"

"Ci vuole più tempo per autorizzare un impianto eolico offshore che un rigassificatore. Il punto è che l’obiettivo del governo e dell’Eni è fare dell’Italia l’hub del gas per l’Europa. Per di più rifornendosi da stati che non rispettano i diritti umani. Anche il progetto CCS di cattura e stoccaggio della CO2 a Ravenna è un fallimento annunciato, considerati i risultati negativi dei pochi impianti esistenti e le indicazioni degli organismi mondiali sull’energia, come Iea". Proprio non va giù ai Verdi che Ravenna diventi l’hub energetico nazionale o continui ad estrarre gas come ha sempre fatto e come ora sta facendo in misura molto minore rispetto al passato. E contestano anche le posizioni del sindaco Michele De Pascale che invitano ad un confronto pubblico sulla cause dell’alluvione: "altro che alberi che bloccano il decorso delle acque o nutrie che scavano gli argini, la colpa è del riscaldamento globale e dell’uso indiscriminato dell’energia di derivazione fossile", spiega Paolo Galletti, portavoce di Europa Verde Emilia-Romagna che chiamano a raccolta i ravennati: l’invito è per oggi pomeriggio a partire dalle 15,30 in piazza del Popolo, una sorta di chiamata pubblica dal titolo ’Non fossilizziamoci’ che sarà seguita il 24 ottobre da una manifestazione davanti al pala De Andrè in occasione dell’apertura di Omc.

Oggi in piazza del Popolo si alterneranno al microfono politici, imprenditori e professori (da Silvia Zamboni, consigliera regionale Emilia-Romagna ad Alberto Bernabini, ad di Agnes, da Sauro Turroni, consigliere federale Europa Verde a Leonardo Setti dell’ateneo bolognese) tutti uniti contro il rigassificatore e il nuovo gasdotto Sulmona-Minerbio (di fatto una tubazione) che attraverserà la Romagna portando, accusano i verdi, "gravi danni ambientali".

Così come i Verdi temono la cattura di CO2 e in particolare – attacca l’ingegner Riccardo Merendi - il progetto pilota che, si dice, andrebbe prendendo forma a Ravenna anche se il vero "mostro" è rappresentato dal rigassificatore su cui si sta andando avanti nonostante la realizzazione non corrisponda più al progetto originario e "bruci" il 30% del gas che lavora".

Giorgio Costa