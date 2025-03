Verifica su due escavatori per possibile furto

Gli esperti della polizia stradale di Ravenna hanno compiuto ieri verifiche mirate in area portuale su due mezzi di lavoro. Nello specifico si tratta di due escavatori del valore di circa 50-60 mila euro l’umo. In particolare gli inquirenti vogliono capire se possa trattarsi degli stessi due mezzi rubati nei giorni scorsi nel Veronese con contestuale apertura di un fascicolo per furto aggravato contro ignoti. Su Ravenna il vaglio in astratto sarà per ricettazione. In ogni modo, anche l’autorità giudiziaria è stata coinvolta nelle procedure. L’esito formale delle verifiche degli investigatori è atteso a breve. Se dovesse essere confermata l’origine dei due mezzi, scatterebbe il sequestro.