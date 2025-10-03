Verifiche antidroga con le unità cinofile nelle scuole superiori

Controlli antidroga nella mattinata di ieri in diversi istituti superiori della città tra la zona dei giardini Speyer e la Gulli. In azione c’erano gli uomini della Polizia di Stato di Ravenna e quelli della Guardia di Finanza.

L’operazione, fortemente voluta per garantire un presidio di legalità e sicurezza nei luoghi frequentati dai più giovani, fortunatamente ha dato esito negativo.

I controlli sono stati effettuati in modo mirato negli autobus utilizzati dai più giovani per raggiungere le scuole, nonché agli ingressi e nei cortili degli istituti, punti, quest’ultimi, di abituale aggregazione di studenti nelle fasi di entrata e di uscita.

A supporto delle attività operative sono intervenute anche le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza che, affiancando gli agenti della Polizia di Stato, hanno fornito un contributo decisivo per la buona riuscita dell’attività di controllo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sensibilizzazione che ha l’obiettivo di tutelare i giovani, sottraendoli ai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e contrastando ogni forma di illegalità che possa minare la serenità dell’ambiente scolastico.

Le forze dell’ordine, in questo modo, ribadiscono l’impegno costante nella difesa della legalità e nella protezione delle nuove generazioni, con un’azione che unisce controllo, prevenzione e vicinanza ai cittadini.