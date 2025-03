Verlicchi candidata La Pigna corre da sola

La Pigna correrà da sola e con capolista e candidata sindaco l’attuale capogruppo in Consiglio Comunale, Veronica Verlicchi. L’indicazione è giunta dal coordinamento della Lista Civica La Pigna dopo che sono naufragati alcuni tentativi di apparentamento sia con la Lega (che corre appoggiando Alvaro Ancisi candidato sindaco) sia con Fratelli d’Italia (che ha puntato tutto su Nicola Grandi, insieme a Forza Italia). Un impegno quello di Veronica Verlicchi, iniziato nel 2017 e proseguito fino all’ultima consigliatura da ottobre 2021 ad oggi. Un lavoro che è stato di opposizione a tanti provvedimenti della giunta comunale ed è passato anche da proposte concrete su varie aree tematiche.

"La differenza – si legge in una nota diffusa ieri da La Pigna – sta tra chi fa davvero opposizione, come La Pigna, con Veronica Verlicchi, e chi invece, non la fa, producendo pochissimi atti a propria firma". Alle ultime comunali del 2021 La Pigna conquistò poco meno del 4% degli elettori e ora punta ad un risultato più importante. Veronica Verlicchi, classe 1976, ha un diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere, specializzazione post diploma in legislazione import-export, attualmente è una libera professionista che si occupa di marketing e social media.

La lista dei candidati "sarà composta da persone conosciute, serie e competenti", rappresentative di tutto il territorio comunale. Ne sono la prova le già annunciate candidature per il centro storico di Annamaria Bava e Ramiro Recine", spiega la Verlicchi.

L’impegno de La Pigna è quello di fare una "vera opposizione ad un sistema di potere che soggioga Ravenna, cui La Pigna, rappresenta l’unica reale alternativa. Lo dimostrano le centinaia di proposte presentate in Comune e la presenza, all’interno della lista civica, di ingegneri, tecnici, imprenditori, lavoratori, giovani e cittadini di tutto il territorio comunale, dalla città al forese fino ai Lidi. Il programma della Lista Civica La Pigna è elaborato e aggiornato grazie all’ascolto quotidiano dei ravennati e alla definizione delle relative soluzioni da parte dei tecnici e degli esperti che fanno parte del nostro gruppo".

"Non abbiamo bisogno – si legge ancora nella nota –: di attendere le ultime settimane prima del voto per organizzare una cena per chiedere ai partecipanti di presentarci le loro idee. Così come, non abbiamo bisogno della commedia di invitare a ridosso del voto, chi desidera prendere un caffè per esporci problemi e preoccupazioni. Barattoni, fino a poco tempo fa, si nascondeva dividendosi tra l’interno della sede del Pd di Ravenna e quella di Federcoop Romagna".

Giorgio Costa