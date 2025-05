Verlicchi (La Pigna), si impegna a rimuovere gli autovelox: "non necessari o illegali"

La candidata sindaco de “La Pigna” Veronica Verlicchi alle prossime elezioni comunali ha accettato quale punto programmatico la proposta dell’Associazione AutoMoto Club Romagna (di cui è presidente Luca Ricci), "ad impegnarsi a non installare strumenti sanzionatori elettronici ai fini di cassa e di rimuovere quelli non necessari o illegali attualmente esistenti nel Comune di Ravenna". Ancora, si impegna "ad accettare la collaborazione dei tecnici associati dell’associazione al fine di migliorare la sicurezza stradale del Comune di Ravenna". In virtù di questo accordo "l’Associazione AutoMoto Club Romagna invita i suoi associati e simpatizzanti a votare per Veronica Verlicchi".