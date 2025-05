Verlicchi, lista civica La Pigna: "Qui serve una terapia d’urto . I lidi sono abbandonati da anni"

DonatI Un nuovo Museo internazionale del Mosaico, una rete di piste ciclabili per collegare città, forese e lidi, ma anche un piano di interventi pubblici per ricucire le ferite lasciate sul territorio dai grandi immobili abbandonati. Nel suo programma elettorale Veronica Verlicchi ha condensato dieci anni di battaglie de La Pigna e un quinquennio, quello di qui al 2030, che spera di vivere come prima sindaca della città.

Consigliera Verlicchi, ormai è una veterana: che campagna elettorale è? "Impegnativa. Quando ci si deve muovere da un appuntamento all’altro ci si rende conto di quanto siano lenti gli spostamenti a Ravenna. Lo sapevate che Madonna dell’Albero dista appena un chilometro da Ravenna? E’ possibile che non esista un collegamento ciclabile degno di questo nome?". Non è il solo collegamento che manca... "E’ uno dei tanti ‘vorrei ma non posso’ cui ci ha abituati il Pd. Su questo fronte Ravenna ha bisogno di una terapia d’urto: Ravenna e Marina di Ravenna devono diventare un’unica realtà, e la soluzione è una pista ciclabile lungo il Candiano. I lidi scontano anni di abbandono: è compito del settore pubblico intervenire nelle situazioni di degrado più evidenti: La Fabbrica Vecchia e il Marchesato hanno bisogno che l’Autorità portuale acceleri le operazioni".

Nel suo programma ha parlato di un Museo internazionale del Mosaico analogo a quello faentino delle ceramiche. Dove lo immagina? "Al Mar, oppure alla Darsena, o in entrambi questi suggestivi luoghi ravennati, con un quartier generale e una sede decentrata. Occorrerebbero investimenti importanti, ma Ravenna ha il dovere di ambire a essere l’epicentro di qualcosa. E’ chiaro che chi arriva nella nostra città ha bisogno di strutture che lo accolgano: abbiamo proposto, tanto per cominciare, l’eliminazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti".

L’impressione è che il ravennate medio, davanti alle torme di visitatori che affollano gli airbnb, abbia un giudizio sul turismo ormai disilluso, non trova? "La crisi abitativa è cominciata ben prima del boom turistico, e ha una genesi nella malagestione del patrimonio di edilizia pubblica: dai nostri conteggi ci risulta siano 220 gli appartamenti non utilizzati perché non vengono eseguiti gli interventi necessari. Il Comune dovrebbe almeno proporre sconti sull’Imu a chi accetta di contenere gli affitti. Ma, più in generale, va rimordernato il patrimonio pubblico".

Dove trovare le risorse sufficienti? "Dalla vendita delle quote nelle società partecipate: Hera, Sapir, Aser, Azimut sono assolutamente non strategiche per il Comune, che potrebbe limitarsi a conservare le azioni di Romagna Acque e quelle legate al trasporto pubblico locale".

Nel caso uno dei candidati d’opposizione arrivi al ballottaggio, riuscirete a trovare un accordo con Alvaro Ancisi e Nicola Grandi? Chiederà le deleghe di una ‘sindaca dei lidi’? "L’accordo si troverà, la Pigna non si tirerà indietro qualora al secondo turno non dovessimo arrivare noi. Ma occhio a non darci per sconfitti: l’elettorato di Fratelli d’Italia è meno vasto di quanto si creda. Dal centrodestra occorrerà più apertura dinanzi alle speranze e alle preoccupazioni dei cittadini; mi ha stupito vedere Grandi così allineato al Pd e agli industriali sul rigassificatore: significa non avere il polso di quel che si dice a Punta Marina. Chi sostiene che il rigassificatore sia ‘sicuro al 100%’ ci vuole forse dare a intendere che è a conoscenza del contenuto degli arsenali di tutti i loschi figuri che popolano i telegiornali? Ci renda edotti, allora".