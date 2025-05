Verlicchi-Recine:: "Valorizziamo lo sport a Ravenna"

Sport: un piano per la sistemazione degli impianti, una consulta e una card per i giovani. è questa la proposta di Veronica Verlicchi, candidata a sindaco de La Pigna e Stefano Recine, candidato consigliere comunale. "È nostra intenzione adottare un piano straordinario per la sistemazione, la riqualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi comunali, aumentare i contributi alle società sportive ravennati, oggi in forte difficoltà, e creare una card sport per agevolare le famiglie e garantire ai giovani dai 6 ai 18 anni l’accesso alle attività sportive, con particolare attenzione ai minori con disabilità. La valorizzazione e la crescita dello sport sono per noi de La Pigna un aspetto fondamentale, soprattutto per la crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. A Ravenna, negli ultimi anni, lo sport è stato progressivamente accantonato; le risorse per la manutenzione degli impianti sportivi e i contributi alle società sportive sono state drasticamente ridotte".