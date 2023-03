Versalis, banco da 200 milioni Gomma ad alta prestazione per ridurre la Co2 in atmosfera

A nemmeno una settimana dalla visita del consiglio di amministrazione di Eni allo stabilimento Versalis di via Baiona, e dalla successiva riunione del Cda presso la sede del distretto centro settentrionale di Marina di Ravenna, arriva la notizia di un investimento che si appresta ad andare in porto. Si tratta dell’impianto per la produzione di gomme ad alta prestazione, sia in termini di tenuta che di sostenibilità, previsto da tempo nell’ambito del più ampio progetto denominato SBR Solutions, per il quale era previsto un investimento di 200 milioni di euro che sta procedendo per tranche. L’intervento, che prenderà il via nei prossimi mesi, ha un costo di circa 70 milioni di euro. Una volta in funzione il nuovo impianto di produzione gomme favorirà un utilizzo più efficiente dell’energia e la riduzione della Co2 in atmosfera, oltre a garantire migliori performance del prodotto.

Tra l’altro, è stata da poco individuata la società che si occuperà dell’ottimizzazione dell’impianto gomme. Si tratta della Rosetti Marino, che ha già lavorato con Versalis in passato e che ora sta curando lo studio per la realizzazione dell’impianto per la cattura, lo stoccaggio e, prossimamente, il riutilizzo della Co2 (Ccus) prodotta da sei aziende dei distretti chimici di Ravenna e Ferrara. L’accordo, risalente a un anno fa, coinvolge oltre a Versalis, Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, Yara. La fase progettuale del progetto Ccus, occuperà il 2023 e parte del 2024, per un avvio della sperimentazione nel 2025. Per il prossimo anno è invece prevista la sperimentazione da parte di Eni della cattura della Co2 nell’ambito della centrale gas di Casalborsetti e lo stoccaggio nei giacimenti di gas non più attivi della piattaforma Porto Corsini.

l.t.