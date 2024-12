“La mia versione sul delitto del macellaio”

Faenza (Ravenna), 7 dicembre 2024 – Lui si sarebbe limitato a rispondere ad alcune domande degli inquirenti; e comunque non avrebbe mai fatto nomi di stranieri.

Come è noto, ci sono le rivelazioni di un pregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione per delinquere di stampo mafioso dietro all’impulso sul caso della morte del macellaio 64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. Ovvero se di recente il gip Janos Barlotti ha chiesto l’imputazione coatta per omicidio volontario pur a fronte di una richiesta di archiviazione della procura, è per quanto riferito da un detenuto che si trovava nel carcere di Ferrara proprio mentre vi era custodito pure il 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli (avvocato Gabriele Bordoni), indagato assieme al 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del 55enne (avvocato Luca Donelli).

Ora il pregiudicato che aveva fatto quelle rivelazioni, in una lettera ha spiegato come secondo lui andarono le cose. “Non ho denunciato nessuno e non ho fatto nomi di stranieri”, ha sottolineato nella missiva l’uomo, che risulta tutelato dall’avvocato Carlo Benini, aggiungendo di avere avuto diversi problemi, senza specificare quali, una volta diffusasi la notizia del suo ruolo determinante nell’inchiesta. Nel merito della genesi delle rivelazioni, ha in sintesi spiegato questo: “Mi sono state fatte domande su una lettera inviata da una persona” - il riferimento è al Valgimigli - “che io ho conosciuto in carcere”. In particolare, “sono stato sentito dalla procura nell’ambito di un procedimento per estorsione”, accusa dalla quale “sono stato assolto”, e in quel contesto “mi è stato chiesto della lettera” relativamente al punto nel quale, sempre a suo dire, Valgimigli “mi proponeva di recuperare soldi da alcuni commercianti una volta uscito dal carcere”.

Secondo quanto ora delineato dal gip anche sulla base delle rilevazioni del pregiudicato, Montanari fu ammazzato perché era stanco di pagare ed era intenzionato a rivolgersi alle forze dell’ordine: un omicidio commesso da più persone e mascherato da gesto estremo. Il 64enne era stato trovato esanime il 25 luglio 2019 impiccato dentro alla macelleria della quale era contitolare. “Asfissia meccanica”, aveva stabilito il medico legale. E il fatto che non fossero stati rinvenuti segni di colluttazione, non aveva lasciato altro margine al caso. L’ipotesi omicidio si era affacciata grazie alle confidenze che l’ex vigile aveva fatto al pregiudicato: tutte fissate in dichiarazioni del 20 dicembre 2022 confermate l’11 gennaio 2023. Dettagli su dettagli: vedi il tipo di corda usata per l’impiccagione, l’orario, il punto di ritrovamento del cadavere, le modalità dell’azione e perfino il

movente. Secondo il gip, il pregiudicato è credibile dato che ha rivelato “agli inquirenti una serie di dettagli sulla morte del macellaio, taluni dei quali mai trapelati sulla stampa”. E poi sulla scena del crimine ci sono “alcuni particolari inquietanti”: come il cellulare della vittima messo in carica, preoccupazione che, chi si vuole togliere la vita, non ha di certo. Ma anche le chiavi inserite nella toppa dall’interno con porta aperta e luci spente. E i piedi del 55enne che toccavano il pavimento.

