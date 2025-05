Verso il 2 giugno: "Turismo, siamo partiti bene"

Ponte del 2 giugno in arrivo, accompagnato da tante aspettative per il turismo. Poche settimane fa, inoltre, è stato presentato il progetto Cervia città dello Sport. A fare il punto su questo e altro è Claudio Fantini, patron del Fantini Club.

Fantini, qual è il bilancio di questi primi ponti?"Direi che è molto molto positivo. Nonostante le previsioni avessero messo brutto tempo, alla fine non è stato così e direi che siamo partiti veramente molto bene".

Il sindaco ha presentato progetto dedicato allo sport. Cosa ne pensa?"È molto ambizioso e ringrazio l’amministrazione di averlo impostato. Mi rendo a disposizione per dare un supporto in base alla mia esperienza in questo mondo, al fine che questo progetto si possa realizzare quanto prima, perché da anni ho creduto che lo sport possa essere una grande opportunità per il turismo. All’inizio non ci credeva nessuno. Oggi fortunatamente ci credono sempre più persone e credo che sia la strada giusta, perciò ribadisco che mi metto a disposizione della mia città per dare un contributo ed aiutare in questo progetto, al fine che si realizzi quanto prima e possa diventare il piano B per un domani, qualora il mare o altre situazioni non ci possano dare più la possibilità di dare da mangiare ai nostri figli".

Quali sono le attese per la prossima stagione?"Ho investito tanti anni sullo sport. Così come aprile e maggio e aprile sono stati mesi in cui con gli eventi abbiamo riempito il nostro albergo e portato valore alla nostra città, ci attendiamo lo stesso per settembre e ottobre, con tantissime novità. Tra l’altro ospiteremo anche un evento mondiale di beach tennis a fine agosto (il Torneo Internazionale di Beach Tennis BT200, dal 28 al 31 agosto), poi è stato riconfermata grazie alla Regione e al Comune di Cervia, la seconda edizione dell’evento di Valter Longo "Nutrition & Longevity Festival". Una grande opportunità per il territorio, che dimostra così di credere sempre più nell’importanza di mangiare in modo sano. Credo che sentir dire ad un testimonial d’eccezione come Longo, fra i maggiori esperti al modo di longevità, che Cervia è la prima area della Longevity Valley sia davvero una grande opportunità in comunicazione".

Cosa dice della Bolkestein?"Se qualche anno fa non ero preoccupato, oggi invece comincio ad esserlo molto per la Bolkestein, visto che è rimasto pochissimo tempo da parte della politica per impostare queste aste e farci capire realmente come verranno impostati questi bandi. Per me è il lavoro di due generazioni e che ora vorrebbe portare avanti mio figlio Filippo; perciò, abbiamo urgenza di capire quale potrà essere il nostro futuro".

Ilaria Bedeschi