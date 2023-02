Verso il voto per le primarie del Pd Ecco tutti i candidati locali e i seggi

Sono 85 le sedi in provincia di Ravenna in cui domenica si potrà votare alle primarie del Pd, dalle 8 alle 20. "Una grande opportunità per rigenerare il primo partito di centrosinistra in Italia – dice il segretario ravennate Alessandro Barattoni –, per questo abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo per realizzare un gran numero di seggi in modo capillare nel territorio. Come sempre sarà un evento costruito grazie ai volontari e agli elettori che vi prenderanno parte, una realtà unica nel panorama nazionale, dove ci sono solo partiti le cui decisioni vengono prese tra pochi".

Oltre ai candidati alla segreteria Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, si voterà anche per le liste a loro collegate. Nel nostro territorio quindi con Bonaccini troviamo Nadia Cai, Lorenzo Margotti, Elisa Vardigli, Alessandro Talmelli, Federica Malavolti, Lorenzo Massarenti, Federica Bosi, Luciano Tarozzi e Patrizia Bianchini. Con Elly Schlein ci sono invece Andrea Sangiorgi, Ilaria Baraldi, Domenico Antonio Esposito, Elena Rossi, Flavio Romani, Marta Garuffi, Massimiliano Venturi, Virna Sabbatini e Mattia Franceschelli.

Ecco le sedi di voto nel Comune di Ravenna: centro sociale le Rose, mercato coperto, Legacoop via Faentina, campo sportivo di Ponte Nuovo, Cà Rossa in Darsena, Sala Kojak Porto Fuori, sala Gino Pozzi Savarna, ufficio decentrato di Piangipane, bar Arci San Michele, ex scuole elementari di Santerno, sede circoscrizione Castiglione, circolo arci San Pietro in Trento, Bartolla Caffè a Campiano, Casa del cittadino a Borgo Sisa, biblioteca di Santo Stefano, centro commerciale Augusto a Lido Adriano, sala Agrisfera a Sant’Alberto, circolo Arci Mandriole, sede consiglio di zona di Savio e le sedi del Pd di via San Mama, Classe, Fosso Ghiaia, Borgo Montone, Darsena, Mezzano, Camerlona, Cà Bosco, San Zaccaria, San Pietro in Vincoli, San Pietro in Campiano, Marina, Punta Marina, Porto Corsini e Casal Borsetti.