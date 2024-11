Verso il voto regionale. Certificazione medica per gli elettori invalidi

In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, il Comune di Ravenna ha organizzato vari servizi per facilitare il voto agli elettori con difficoltà fisiche. Per chi ha impedimenti fisici che limitano l’autonomia nell’espressione del voto, è possibile ottenere una certificazione medica rilasciata dall’Ausl presso il servizio Igiene e sanità pubblica tra il 14 e il 17 novembre; tale certificazione consente all’elettore di farsi accompagnare al voto da una persona di sua scelta, purché questa sia iscritta nelle liste elettorali e munita di documento. In caso di impedimenti permanenti, è prevista la possibilità di apporre un simbolo specifico sulla tessera elettorale, evitando così la certificazione medica per ogni elezione.

Per agevolare il voto agli elettori non deambulanti, tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono state rese accessibili. Tuttavia, qualora la propria sezione non fosse temporaneamente accessibile, è consentito votare in un’altra sede priva di barriere architettoniche; in tal caso, l’elettore deve esibire un’attestazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione. Per supportare ulteriormente i cittadini, il Comune ha predisposto anche un servizio di trasporto dedicato per le persone con mobilità ridotta, realizzato dai volontari di Auser, Ada e Anteas; per chi avesse gravi impedimenti, sarà disponibile un trasporto in ambulanza gratuito, attivo nella giornata di domenica 17 novembre, dalle 13 alle 19. Tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono accessibili da parte degli elettori non deambulanti.

Nei seggi, per favorire l’accesso degli elettori con difficoltà motorie, è disponibile su richiesta una sedia con ruote.

Inoltre, in alcuni seggi sono presenti volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri nelle fasce orarie prestabilite, pronti ad assistere anziani e persone con disabilità. Le scuole Montanari, Randi, Garibaldi e Ricci, tutte al piano terra e attrezzate per garantire accesso facilitato, sono sedi in cui sono presenti queste misure, così come il seggio della scuola Don Minzoni, supportato dall’associazione R.C. Mistral.