Verso la transizione energetica: "Non solo una sfida globale: si costruisce di città in città"

"Il Comune di Ravenna ha lavorato con tutte le deleghe sul fronte dell’energia e della sostenibilità. Tenere insieme cultura e industria, ambiente e turismo, partendo dalla centralità del porto senza dimenticare di essere territorio integrante del Parco del Delta del Po, è la sfida che abbiamo messo in campo come amministrazione comunale". L’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, ha ricordato l’impegno e le priorità della città di Ravenna sul fronte dell’obiettivo di una crescita equilibrata di un territorio che è un vero e proprio crocevia dell’approvvigionamento energetico, ma non vuole e non può scordare la tutela del territorio su cui insiste. E di città sostenibili si è discusso ieri al convegno organizzato da QNEconomia in una tavola rotonda moderata dal vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini a cui hanno partecipato Benedetta Brighenti, presidente Aess, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile e vicepresidente europea Fedarene; e Francesco Della Fornace, responsabile marketing gruppo Rekeep. "In fatto di città – ha spiegato Benedetta Brighenti – dovremo alzare moltissimo l’asticella degli obiettivi ambientali e di sostenibilità. Le città saranno i motori del cambiamento, ma serve una trasformazione radicale per gestire la crescita di popolazione e l’adattamento al cambiamento climatico". Del resto, ha aggiunto Brighenti, "tra 30 anni, secondo un recente studio dell’università di Zurigo, il clima di Monaco di Baviera sarà simile a quello che oggi si vive a Roma, e Londra assomiglierà alla Barcellona di oggi" e, forse, pioggia e nebbia saranno solo un lontano ricordo. "Parametri che ci dicono quanto grande sia la sfida per trasformare le città in luoghi di benessere, una cosa che implica l’importanza della partecipazione civica dei giovani ai processi di cambiamento. La transizione energetica non è solo una sfida globale, ma un processo che si costruisce soprattutto a livello locale, città per città. La riqualificazione energetica, lo sviluppo delle infrastrutture e l’accelerazione verso un sistema energetico più sostenibile passano inevitabilmente dagli ecosistemi urbani".

E nella direzione del risparmio e dell’efficienza energetica va la proposta di Rekeep. "Noi – ha spiegato Francesco Della Fornace – lavoriamo nella direzione della riduzione degli sprechi e cerchiamo di migliorare la qualità del costruito nell’ambito di un patrimonio pubblico che per il 50% è stato costruito più di 50 anni fa. Il partenariato pubblico-privato è la via più utile perché consente al pubblico di avere edifici efficienti e al privato di godere del vantaggio economico del risparmio energetico. Senza dire che il tutto consente di combattere l’eccesso di burocrazia che attanaglia le operazioni di efficientemento degli edifici".

Giorgio Costa