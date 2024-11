Verso La Trilogia d’autunno. Venerdì la presentazione

"Quelle tra il sostantivo ’musica’ e l’aggettivo ’barocca’ sono…relazioni pericolose", lo scrive Guido Barbieri in uno dei testi che compongono il programma di sala della Trilogia d’Autunno di quest’anno. Ed è proprio per riflettere sulla natura del trittico di appuntamenti proposti dal 15 al 19 novembre e in particolare sulle due produzioni al loro debutto in scena, che Angelo Nicastro, co-direttore artistico di Ravenna Festival, guida l’incontro previsto venerdì alle 18 nella Sala Corelli del teatro Alighieri.

Per l’occasione, converserà con gli ’artefici’ dei due nuovi allestimenti, Pier Luigi Pizzi e Ottavio Dantone. Sia Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi che Didone e Enea nel giorno di Santa Cecilia, che incastona l’opera di Purcell all’interno della sua ode alla patrona della musica, portano infatti la firma registica di Pizzi (che ne cura anche scene e costumi), mentre Dantone dirige al cembalo Accademia Bizantina. L’appuntamento di presentazione in Sala Corelli è a ingresso libero.

La presentazione sarà anche l’occasione per invitare il maestro Pizzi a condividere alcuni momenti e aneddoti della sua carriera, che attraversa poco meno di un secolo di storia del teatro, italiano e non solo.

Accanto a ’Il ritorno di Ulisse in patria’ (15, 18 novembre) e ’Didone e Enea nel giorno di Santa Cecilia’ (nella foto, 16, 19 novembre), la Trilogia d’Autunno che conclude la XXXV edizione di Ravenna Festival presenta il recital ’Beyond | Orliński’ del controtenore Jakub Józef Orliński e dell’ensemble ’Il Pomo d’Oro’ (17 novembre), con pagine di Monteverdi ma anche di Barbara Strozzi, Giulio Caccini, Francesco Cavalli e altri noti e meno noti compositori del periodo.