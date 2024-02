Verso le elezioni amministrative. Ancora pochi nomi dalle opposizioni

Sono ancora pochi i nomi dei candidati alla carica di sindaco presentati ufficialmente nei vari comuni della provincia che l’8 e il 9 giugno prossimo correranno per il rinnovo delle cariche. Si vota in 14 comuni su 18.

Partiamo dalla Bassa Romagna, dove alle amministrative si sottrarrà soltanto il comune di Bagnara, dove le elezioni si sono tenute lo scorso anno con la vittoria di Mattia Galli. Iniziamo da Lugo dove l’unico nome noto, fino ad ora – e uno dei due ad appartenere a una rappresentante del genere femminile in provincia - è quello di Elena Zannoni, ex assessore nella giunta Cortesi e attualmente amministratrice di varie realtà, sostenuta al momento della coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle e lista Insieme per Lugo. Zannoni dovrà fronteggiare i candidati che si presume verranno nominati per rappresentare il terzo polo moderato formato dalle liste civiche Per la Buona Politica e Lugo Civica, Italia Viva e Azione, e la coalizione di centro destra che riunisce Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Area Liberale.

A Massa Lombarda sarà Stefano Sangiorgi a correre per la poltrona di primo cittadino. Il sostegno alla sua candidatura arriva dal Pd. Sangiorgi ha già sulle spalle 10 anni di esperienza politica come assessore con deleghe alla protezione civile, ambiente e digitalizzazione. A Conselice è il nome di Andrea Sangiorgi, classe 1999, a correre per le fila del Pd. Cresciuto a Lavezzola, laureando in Scienze Politiche a Bologna, è entrato in consiglio comunale nel 2019 per poi assumere, nel 2022, l’incarico di assessore all’Ambiente, Transizione energetica, Transizione digitale, Giovani e Protezione civile. Attualmente è anche segretario del circolo Pd di Lavezzola.

A Fusignano sono i due al momento i nomi annunciati. A fronte della candidatura di Nicola Pondi, espressione della coalizione composta da Partito Democratico, Partito Repubblicano e Partito Socialista nella lista ’Insieme per Fusignano’, c’è quello di Claudio Baldini, 66 anni, imprenditore, maestro orafo, musicista e cantante con la passione per la politica, espressione della lista civica ’Prima Fusignano’, collocata nell’area del centrodestra. A Bagnacavallo la scelta del Pd è ricaduta su Matteo Giacomoni, attuale presidente del Consiglio comunale ed ex consigliere e vicesindaco. Ad Alfonsine si ripresenterà l’uscente Riccardo Graziani, che è al termine del primo mandato, ovviamente con il consenso di tutte le forze politiche di centrosinistra. Anche per Cotignola la scelta del candidato di sinistra si concentra su quanti già gestiscono l’attuale amministrazione. Il nome scelto è quello di Federico Settembrini, classe 1975, tecnico al liceo Ricci Curbastro di Lugo, sposato con tre figlie. Fa attualmente parte della giunta comunale dove si occupa di Cultura, Scuola, Politiche giovanili e Comunicazione. Nessuna novità invece da Sant’Agata sul Santerno dove l’unica cosa certa è che correrà una lista civica moderata il cui candidato sindaco dovrebbe essere Matteo Parrucci, classe 1996, attuale consigliere comunale.

Cambiamo territorio e spostiamoci a Cervia, dove il candidato a sindaco del Pd è Mattia Missiroli, architetto ed ex consigliere provinciale, 42 anni. Attualmente è in corso un dialogo per il possibile ingresso del Pri nella coalizione di centrosinistra, di cui fa già parte la lista ’Per Cervia’. Dall’altra parte c’è Massimo Mazzolani, 67 anni, alla testa del polo di centrodestra FdI, Lega e FI. Consulente finanziario, ha alle spalle una carriera politica nelle file di Alleanza Nazionale e poi del Pdl. A Russi per ora l’unico nome in campo è quello della sindaca Valentina Palli con la lista ’Insieme per Russi’, sostenuta da Pd, Pri e Psi, che punta al secondo mandato.

Veniamo infine al Faentino, dove si vota a Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio e Solarolo. Due i sindaci che puntano al secondo mandato: Massimiliano Pederzoli per il centrodestra a Brisighella e Luca Della Godenza per il centrosinistra a Castel Bolognese. A Solarolo non ci sono ancora candidati: si vocifera che il centrosinistra potrebbe ricandidare Stefano Briccolani per il secondo mandato o in alternativa il suo vice Nicola Dalmonte. A Casola l’unica cosa certa è che il sindaco Giorgio Sagrini non si ricandiderà: tra i nomi papabili per il centrosinistra ci sono Maurizio Nati, Flavio Sartoni o il consigliere Marco Unibosi. In tutti e quattro i Comuni la situazione delle opposizioni appare tuttora nebulosa.