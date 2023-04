Veterinari e maniscalchi si ritrovano a Faenza

Un congresso internazionale destinato ai medici veterinari e maniscalchi. Riparte da ‘Vet e Farrier’ la nuova ‘stagione’ del centro fieristico di Faenza, un evento di rilevanza internazionale organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Equini, insieme all’azienda faentina Deplano di cui è amministratore Gianluigi Poggiali, già cavaliere del Rione Bianco, con la collaborazione del medico veterinario e maniscalco Matteo Del Bufalo e il patrocinio del Comune di Faenza. Obiettivo del convegno, che si svolgerà il 5 e 6 maggio, consisterà nell’informare e formare gli addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo in merito alle nuove tecnologie edalle tecniche innovative di ferratura, trattando nello specifico anche gli aspetti sanitari legati all’animale. Non a caso interverranno autorevoli ospiti come il veterinario e maniscalco Stephen O’Grady, responsabile del Virginia Therapeutic Farriery in Keswick, la dottoressa Valeria Busoni, impegnata come radiologa senior alla Facoltà di Veterinaria dell’Università di Liegi, Craig Trnka, maniscalco pluirivincitore dell’American Farrier’s Convention, e Wayne Preece, maniscalco vincitore del più importante riconoscimento mondiale. "Eventi di questo tipo – ha affermato Gianluigi Poggiali – si svolgono in tutto il mondo. Cerchiamo di fare informazione in quanto in Italia non c’è una vera e propria regolamentazione sul lavoro dei maniscalchi. Per cui abbiamo deciso di coinvolgere anche la società dei medici veterinari, la cui presenza arricchirà ulteriormente il bagaglio delle competenze dei partecipanti". Al momento sono circa 200 gli iscritti che si incontreranno a maggio in Fiera a Faenza da tutto il mondo, e tra i primi ad iscriversi sono stati, chiaramente, gli addetti ai lavori delle scuderie dei rioni faentini. "Siamo felici di partecipare a questo evento – ha detto Monica Borghisani in rappresentanza della Sive –. che favorirà la comunicazione tra i maniscalchi e veterinari". Il sindaco Massimo Isola e il vicesindaco Andrea Fabbri, hanno messo in luce l’intenzione di stagionalizzare l’importante evento, individuato come un’ulteriore occasione per lo sviluppo turistico cittadino, e da inserirsi all’interno di un più ampio calendario di appuntamenti che tra la fine di aprile, il mese di maggio e il mese giugno vedranno giungere in città flussi turistici che si preannunciano di rilevo: "Ci aspettiamo un pubblico nazionale e internazionale - ha sottolineato il primo cittadino -, Questa è un’iniziativa che ha un sapore particolare perchè legata a un tema strettamente legato al mondo dei rioni e del Palio".

Da non trascurare inoltre la location, ovvero la fiera, ritenuta dagli amministratori: "In attesa della costruzione della Casa della Salute da parte di Ausl è uno spazio ideale per questo tipo di eventi. Rimane l’idea che quel polo dovrà essere a caratterizzazione socio sanitaria ma non escludiamo che possa anche ospitare iniziative costanti nel tempo in dialogo con il Palazzo del Podestà, il Palazzo delle Esposizioni e i Salesiani in base alle varie richieste".

Damiano Ventura