Vetraio con esperienza la necessità della Solemare

Serve un vetraio/a (scadenza offerta domani). La Vetreria Solemare di Cervia, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale, esattamente un vetraio che abbia la capacità di utilizzare le macchine molatrici rettilinee per la lavorazione del vetro e una minima esperienza nel montaggio dei vetri temperati. Dalla Vetreria Solemare viene richiesta almeno una minima esperienza nella mansione ricercata, inoltre il possesso della patente di guida di categoria B e l’essere automuniti. La qualifica del lavoro secondo l’Istat è "Vetrai". La sede del lavoro in oggetto è Cervia. Il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato, da lavoratore dipendente, mentre l’orario proposto è a tempo pieno nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.