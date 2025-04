Vetrine a tema Windsor con foto e costumi tipici al Museo delle Bambole

Anche il Museo delle Bambole e di altri Balocchi, all’interno del complesso dei Musei Byron e del Risorgimento, si prepara per la visita della regina Camilla. Le vetrine sono state allestite a tema con un triplice omaggio alla casa reale Windsor e l’obiettivo di valorizzare rarità in esposizione che riportano alla Gran Bretagna. Sono presenti due bambole che prendono il tè con tazzine in stile inglese, un bambolotto in costume scozzese, un mobiletto giocattolo all’interno del quale c’è la foto dell’incoronazione e un libro apribile dal quale si sviluppa l’interno di una casa inglese con la foto del Re Carlo III. Tutti gli allestimenti sono visibili anche dall’esterno.

Il Museo intanto sta vivendo un momento di grandissima popolarità per l’alto afflusso di turisti e visitatori. "Siamo molto contenti e orgogliosi – spiega Graziella Pasini Gardini – perché ci visitano tantissime persone e ci lasciano dediche molto belle e sentite. Molti visitatori sono del territorio, ma abbiamo tra i visitatori anche moltissime persone da lontano, appassionate di giocattoli e bambole, ma anche semplicemente curiose".