Vetture a pedali, ‘Star Trek’ conquista il campionato europeo Junior

Si è svolto in Francia il quarto Meeting transnazionale del progetto europeo Eu Ride ‘Espandere la popolarità delle auto a pedali tra i giovani attraverso il networking internazionale’, coordinato dal Comune di Faenza. Tra i punti in programma, una riunione tra i partner per confrontarsi sullo stato di realizzazione del progetto, pianificare le attività e i compiti per i prossimi mesi. Uno dei momenti clou sono state le gare delle vetture a pedali, valide per il Campionato europeo, svoltesi a Ornans e Valentigny, due cittadine della Francia. Per l’occasione, una trentina gli studenti delle superiori del Faentino, hanno partecipato alle gare ottenendo ottimi risultati. Sui 30 equipaggi in gara, sei di questi erano vetture degli studenti faentini in rappresentanza di Itip Bucci, Itg Oriani e liceo Torricelli Ballardini che, malgrado avessero vetture e costumi rimasti coinvolti nelle alluvioni, dopo una gara contro il tempo, sono riusciti a non mancare all’appuntamento. E l’equipaggio ‘Star Trek’ dell’Itip Bucci, terzo alla gara di velocità di Valentigny, ha conquistato il titolo di campione europeo Junior.