Vetture a pedali, torna il Gran Premio

A Cotignola tutto è pronto in vista di una manifestazione che, ormai da anni, vede protagoniste nel periodo di inizio maggio le ‘Vap’, acronimo delle colorate e fantasiose vetture a pedali. Domani pomeriggio, come da tradizione, andrà infatti in scena la sedicesima edizione del Gran premio internazionale Cotignola-Europa.

Si tratta di una kermesse goliardica, ma anche competitiva a tutti gli effetti, che vuole favorire le relazioni tra ragazzi e ragazze di diverse nazionalità. Non a caso ai nastri di partenza, oltre a equipaggi provenienti da diverse città d’Italia, ci saranno anche piloti che giungeranno nella cittadina romagnola dalla Francia, dalla Croazia, dal Portogallo, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovenia e addirittura dalla Turchia. Senza ovviamente dimenticare anche i quattro equipaggi con cui la scuola media ‘Luigi Varoli’ di Cotignola si presenterà al via.

Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II: qui gli equipaggi eseguiranno la coreografia di presentazione; a seguire, raggiungeranno in parata il circuito protetto del parco Pertini. La partenza della gara vera e propria è prevista per le 17.15 e la vittoria andrà a chi avrà percorso più giri in 80 minuti. A seguire ci saranno le premiazioni: la classifica sarà stabilita per il 50 per cento dalla velocità, calcolata sul numero di giri percorsi, e per il restante 50 per cento dal look, ossia dall’idea che ha ispirato la forma dell’auto, da come la carrozzeria è stata modellata e dipinta, dai costumi dei piloti e dall’animazione studiata ed eseguita dalla squadra prima della gara. Musica e animazione accompagneranno tutto il pomeriggio.

A organizzare una simpatica ed avvincente manifestazione sarà l’Amministrazione comunale di Cotignola, con i preziosi supporti della Società Ciclistica Cotignolese, dell’associazione Acropolis, dei Podisti Cotignola, dell’istituto comprensivo ‘Don Stefano Casadio’, di numerosi sponsor e di altre realtà associative.

Per ulteriori informazioni sulla sedicesima edizione del Gran premio internazionale Cotignola-Europa si può contattare l’Urp al numero di telefono fisso 0545.908871 o inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Lu.Sca.