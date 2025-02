Vi presento la rinata ’Rivista della Biennale’"

Per presentare il secondo numero della Rivista della Biennale, rinata lo scorso autunno sulle orme di quella storica, arriva a Ravenna il giornalista, scrittore e conduttore tv Pietrangelo Buttafuoco, nominato direttore della Fondazione La Biennale di Venezia il 26 ottobre 2023. L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Tessere del ‘900, è per oggi alle 18, al Salone dei Mosaici di via IX Febbraio. In dialogo con lui, la responsabile dell’Archivio Storico della Biennale Debora Rossi e il regista Yuri Ancarani. In mattinata, Buttafuoco visiterà Palazzo Guiccioli, insieme ai componenti dell’associazione e alla presidentessa della Fondazione Cassa di Risparmio, Mirella Falconi.

Buttafuoco, la Rivista della Biennale, uscita tra 1950 e 1971, è tornata dopo 53 anni e fra l’altro in forma cartacea, una scelta in apparenza controtendenza. Com’è nato il progetto e a quali obiettivi risponde? "Siamo partiti da una constatazione: La Biennale, nel diramare le sue molteplici discipline, è la cattedra assoluta che consente di immaginare e pensare il futuro. Considerando le difficoltà di interpretazione che spesso si incontrano, abbiamo pensato a una rivista cartacea, perenne, per dare una stabilità e consentire di accedere in qualsiasi momento agli argomenti cardine della contemporaneità".

Dopo il primo numero ‘Diluvi prossimi venturi’, incentrato sull’acqua, questa volta il titolo è ‘La forma del caos’… "È dedicato al tema dell’Archivio che dà ordine al caos. Si indaga sulla relazione tra ordine e disordine, tra regole e imprevedibilità. Il nostro non è un esercizio di sociologia ma di fenomenologia, in quanto indaghiamo sui fatti compiuti e che stanno per avviare ulteriori trasformazioni".

Cosa accomuna o differenzia la Rivista rinata con quella storica? "Il collegamento è legato ai 130 anni di storia della Biennale che fanno da continuum. Di diverso c’è una consapevolezza di strumento visto che in passato non c’erano le piattaforme digitali. La carta è una scelta per ‘fissare’ le tante informazioni e dati che altrimenti si perderebbero. La nostra urgenza è offrire argomenti che possano fungere da architrave".

Com’è nata la collaborazione con il regista ravennate Ancarani, autore dell’immagine di copertina del primo numero? "Lui è parte della nostra storia e di questo modo di affrontare la contemporaneità. Ha prodotto inediti, i suoi lavori rivelano uno sguardo potente".

Qual è il suo primo bilancio di questa nuova avventura? "La Biennale è come un chiostro che irradia la luce da qui a dove finisce il mondo, consente di confrontarsi con professionalità straordinarie e di avere un disegno di lungo respiro. Considerando le molteplici discipline che evocano le Muse, mi sento un sacerdote di cotanto tempio".

I prossimi appuntamenti sono in marzo le repliche del ‘Commento al Vangelo di Giovanni’ e in maggio la Mostra internazionale di Architettura a cura di Carlo Ratti. Per la Biennale d’arte 2026, cosa può anticipare? "La curatrice sarà Koyo Kouoh, una personalità forte, l’unica in grado di parlare di futuro".

Conosce Ravenna? Cosa le piace? "L’ho a lungo frequentata negli anni dell’adolescenza. Visto che mi diverto sempre a collocare nella mia ‘carne’ pezzi di storia, immagino Bisanzio colloquiare con gli emiri della mia terra e il mondo che si trasforma in termini di bellezza. Stupore del mondo era Ravenna, così lo era il palazzo La Zisa in Sicilia".

Roberta Bezzi