"Vi raccontiamo noi le storie più assurde raccolte in rete"

Stufi di leggere sempre le stesse cose? Ecco a voi alcuni avvenimenti strani nel mondo! Abbiamo pensato di raccogliere le cose più assurde che abbiamo trovato in rete, sui libri o tra le pagine di riviste per ragazzi, in modo tale da distrarvi ma, soprattutto, intrattenervi! Pronti? Partiamo 1- La gorilla Koko. Alla gorilla fu insegnato il linguaggio dei segni, così da riuscire a parlare con le persone. La sua istruttrice le ha insegnato a comprendere più di mille segni. Durante una conversazione interessante sulla morte che Koko ha avuto con uno dei suoi assistenti, le è stato mostrato uno scheletro e le è stato chiesto: “È vivo o morto?” Koko ha risposto "Morto", coprendosi gli occhi. Quindi l’assistente le ha domandato: "Dove vanno gli animali quando muoiono?", Koko ha risposto mimando il gesto "Comodo buco". Questa storia ha aperto spazio a dibattiti filosofici. 2 - Xin Zhui il cadavere ancora perfettamente conservato È conosciuta anche come signora, era la marchesa di Dai durante la dinastia Han nell’antica Cina. La sua tomba è stata trovata dopo 2000 anni all’interno della collina Mawangdui e ha sorpreso tutti per l’incredibile stato di conservazione del suo corpo; è stata trovata con tutti gli organi intatti e una piccola quantità di sangue (tipo A) e ancora capelli e ciglia. Nel suo stomaco si trovarono anche dei semi di melone portando a credere che sia morta durante l’estate, entro un paio d’ore dopo aver mangiato il frutto. Ma la cosa più impressionante è il liquido dove era immersa; era leggermente acido, conteneva del magnesio ma gli scienziati non riescono ancora a capire di che genere sia. 3 -La peste del ballo. Questo fenomeno avvenne a Strasburgo nel luglio 1518 quando una donna, senza alcun motivo, iniziò a ballare follemente per le strade della città.

Fu evidente che quella non si trattava una vera danza; il suo ballo continuò per una settimana, a cui si aggiunsero altre cento persone. Le autorità pensarono che la “febbre del ballo” sarebbe finita dopo pochi giorni. Le persone più deboli iniziarono a morire di sfinimento, intanto se ne aggiunsero altre. In questo modo le autorità di Strasburgo costrinsero tutta la gente che ancora non aveva smesso di ballare a lasciare la città. Dopo qualche settimana furono ricoverati in ospedale e pochi giorni dopo smisero di ballare. Nonostante tutto il divertimento (apparente) ci furono molte vittime. Questo fenomeno non è stato ancora spiegato, ma si pensa che ci sia stata un’intossicazione alimentare. 4-Un genio della musica. Il 26 Luglio 1979 nacque un certo Derek Amato, con 25 settimane di anticipo. Il cuore del bimbo si fermò diverse volte, eppure Derek sopravvisse. I genitori pensavano che non sarebbe mai riuscito a comunicare con il mondo esterno ma a due anni cominciò a suonare il pianoforte, qualche anno dopo fu iscritto a un istituto dedicato all’educazione di bambini e ragazzi affetti da disabilità visive. L’insegnante rimase impressionato, così insieme a Derek lavorò per migliorare il talento grezzo del ragazzo. Questo sforzo ne valse la pena, infatti Derek a 7 anni tenne il suo primo concerto. Le prodigiose abilità musicali di Derek gli consentirono di esibirsi in teatri soltanto sognati da molti professionisti. Il bambino prodigio è in grado di ricordare qualunque brano che abbia sentito anche una sola volta e di riprodurlo. Quale è la vostra storia preferita?

