Vi racconto chi è Dover Roma, l’uomo della valle

di Paolo Casadio

Una questione di eredità, quella di Dover Roma. Già quel nome, nel solco romagnolo delle inconsuetudini: il padre, imbarcato su di una nave Liberty – non erano navi in stile art nouveau, ma cargo di origine militare – apprese dal telegrafo di bordo la nascita del figlio e, siccome si trovavano vicino alle coste inglesi, lo volle chiamare come le famose bianche scogliere. Già quel viso un po’ squadrato, un po’ cotto dal sole della piallassa, ornato da baffoni arricciolati alla Guareschi: e in effetti Dover è un personaggio che pare uscito dalle pagine del fecondo narratore parmense. Già quella cantilena romagnola dalle vocali sbalargate che mette un cappello su tutto e spiega, come fosse il fatto più naturale del mondo, che in punto di morte il partigiano Ermanno Trombini gli abbia consegnato una lettera da aprire “solo dopo”. Il solo dopo era affare di poco e spirato l’Ermanno la busta, aperta, gli consegnava la dimenticata isola degli Spinaroni con il patto di valorizzarla.

Siamo nella storia, nelle valli com’erano prima dello sbocco a mare del fiume Lamone: stretti canali e rigogliose cannete che nascondevano tutto, creando un labirinto d’acqua dolce e vegetazione in cui solo pochi ci si orientavano. E molti, dati i tempi, ci si nascosero. Dover ha raccolto il testimone e gli è stato facile per via d’un nonno pescatore di valle di cui ascoltava fatti e racconti: figlio d’arte, si potrebbe dire, senza dimenticare che quell’arte devi averla nel sangue insieme al ballo e al vino rosso. Ci ha profuso tutto l’impegno possibile, nei termini d’un amore speciale. Oggi, a bordo d’un battello ibrido battezzato “Bulow”, portato per i bassi fondali della piallassa, si raggiunge l’isola, dove un progetto europeo ne ha consentito il completo recupero. Volontari curano la manutenzione dell’edificio e dei numerosi reperti storici, l’accoglienza ai visitatori, l’esposizione didattica della storia, all’interno di un’ampia escursione valliva che tocca anche il capanno Buratelli, unico insediamento abitato in permanenza della piallassa. Facile incontrare il barcone giallo del proprietario, discendente di quell’Emanuele Trombini di cui qui furono sperse le ceneri; facile avvistare la ricca avifauna palustre e sono fenicotteri rosa, svassi, garzette, aironi e beccacce di mare. Il clima è ventilato, l’aria pulita, i colori netti. Regalatevi una giornata con Dover e le sue storie.