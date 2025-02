Via 56 Martiri ha un manto stradale disastrato

Su segnalazione di vari residenti della zona ci siamo recati a visionare lo stato della via 56 Martiri nel quartiere di Ponte Nuovo. Non è immaginabile il nostro stupore per le condizioni disastrate in cui versa il manto stradale nel tratto che ha il culmine nei pressi del civico 97. Ci sono buche dalle quali, al passaggio delle auto, ’schizzano’ letteralmente pezzi di asfalto che mettono a rischio i passanti e le carrozzerie delle auto parcheggiate a bordo strada, oltra al passaggio di cicli e motocicli.

Oltre alle buche, le crepe diffuse per decine di metri testimoniano come sia urgente un intervento radicale e immediato per scongiurare il totale disfacimento dell’asfalto. Si chiede all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente per tamponare le pericolosissime buche già presenti e programmare a strettissimo giro un intervento di rifacimento della sede stradale.

Giovanni Morgese

Responsabile Comunale

Democrazia Cristiana

di Ravenna

Mauro Bertolino

Responsabile Provinciale Democrazia Cristiana

di Ravenna