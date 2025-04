Via ai lavori per l’area di regimazione del Marzeno

Sono partiti negli ultimi giorni i lavori di realizzazione dell’area di regimazione delle acque del Marzeno progettata alla confluenza con il Lamone, tra via Cimatti e San Martino.

Il progetto è partito in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, soprattutto per via di alcune difficoltà burocratiche emerse nella fase di acquisizione dell’area, che sfiora i venti ettari di estensione. Palazzo Manfredi ha infatti dovuto mettere a punto l’acquisizione non solo con la mezza dozzina di proprietari delle aree, ma anche con i conduttori, per i quali è stato necessario un indennizzo: le attività agricole saranno interrotte in quell’area, essendo stati messi in cantiere interventi per livellare o terreni.

"In futuro valuteremo se li si potranno riprendere le attività agricole – evidenzia il vicesindaco Andrea Fabbri –. Parliamo comunque di terreno in buona parte che è stato alluvionato più volte".

Nell’area sorgono anche due case coloniche: entrambe saranno acquistate dal Comune, il loro destino è verosimilmente quello di rimanere disabitate. Quella ormai in corso di realizzazione in via Cimatti non è un’opera di natura idraulica, ma esclusivamente di regimazione: è progettata per accogliere le acque del Marzeno in caso di piene, evitando che si riversino nel Borgo Durbecco; il rilevato che la circonda è più alto di un metro rispetto all’argine del Lamone, dove dovrebbero confluire le acque raccolte nell’area di regimazione qualora questa venga riempita dalla piena.

Mentre il lato nord dell’area coinciderà con via Cimatti, quello sud è stato individuato un confine posto alcune decine di metri più a sud dell’impianto per il tiro a segno: verosimilmente anche quest’ultimo sarà acquisito dal Comune, ma la trattativa – essendo l’immobile di proprietà del demanio – si annuncia piuttosto lunga.

Il sito vive comunque da tempo in un limbo: dopo l’alluvione del 2023 fu tramutato in un magazzino per materiali di protezione civile, salvo poi essere devastato dall’alluvione del 2024. Mentre a ovest l’area segue il corso del Marzeno e poi del Lamone, sulla destra idrografica, a est rimarrà a una discreta distanza dal cimitero del Commonwealth, posto più in alto rispetto al livello della parte urbana di via Cimatti. Il bacino che verrà costruito potrà contenere fino a quasi 400mila metri cubi d’acqua: l’investimento di Palazzo Manfredi sfiori i sette milioni di euro.

I tempi di realizzazione prevedono circa due mesi per la costruzione del rilevato che circonda l’area, e di cinque mesi per il completamento delle operazioni, che prevedono anche un controargine a rafforzamento dell’argine del Lamone, e un sistema di pompe per movimentare l’acqua dal bacino al corso del Lamone.

Filippo Donati