Via ai tour di Bella di sera e Mosaico di notte

Ravenna animerà anche quest’anno le sue serate estive con un ricco calendario di eventi serali e notturni che si articolano tra le visite guidate di Mosaico di notte (www.visitravenna.it) e gli appuntamenti musicali di Ravenna bella di sera (www.turismo.ra.it). Il cartellone è promosso dall’assessorato al Turismo in collaborazione con le realtà locali.

"Mosaico di notte e Ravenna bella di sera – ha dichiarato ieri l’assessore al Turismo e alle Politiche Culturali Fabio Sbaraglia presentando gli eventi - rappresentano due tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ravennate. Sono occasioni preziose per riscoprire la città con occhi nuovi, immersi in una luce diversa, tra arte, storia e musica. Il programma di Mosaico di notte offre itinerari esclusivi e aperture straordinarie che mettono in risalto l’immenso patrimonio artistico e culturale di Ravenna. Allo stesso tempo, nei mesi di luglio e agosto, il cartellone di Ravenna bella di aera arricchisce le serate cittadine con eventi che spaziano dalla musica alla poesia".

I percorsi di Mosaico di notte, da oggi al 5 settembre, offriranno aperture serali straordinarie e itinerari guidati nei siti più affascinanti della città: dai monumenti Unesco ai musei cittadini fino a luoghi simbolo del patrimonio culturale ravennate. Mosaico di Notte è realizzato dal servizio Turismo del Comune di Ravenna, finanziato nell’ambito del Progetto per siti Unesco Ravenna città del Mosaico del ministero del Turismo, con la collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, del ministero della Cultura–Musei nazionali di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, dell’Istituzione Biblioteca Classense, dell’Istituzione Mar Museo d’Arte della città di Ravenna e dei Musei Byron e del Risorgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Un invito a riscoprire, nelle ore più suggestive della giornata, autentici capolavori come la Basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Museo Nazionale, la Domus dei Tappeti di Pietra, i Musei Byron e del Risorgimento (aperti sia alle visite guidate che ai singoli non organizzati), il Mar e la Biblioteca Classense e Mausoleo di Teodorico. Dal 10 luglio al 15 agosto torna Ravenna bella di sera, con spettacoli e musica dal vivo (alle 21.15, l’ingresso è libero e senza prenotazione), in piazza San Francesco e ai Chiostri Francescani. In piazza San Francesco il primo appuntamento si terrà il 10 luglio, il Festival La Milanesiana ospiterà Ermal Meta e Alessandro Gnocchi.

Giorgio Costa