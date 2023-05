Via ai treni straordinari Fino al 28 collegamenti Castel Bolognese-Lugo

Saranno messi in campo già a partire da oggi dei collegamenti ferroviari straordinari fra Castel Bolognese e Lugo. Lo ha deciso Trenitalia-Tper dopo che alle proteste dei pendolari per l’interruzione della linea fra i due comuni si sono sommate nelle scorse ore quelle del sindaco lughese Davide Ranalli. Fin dall’alluvione del 3 maggio scorso – che fra Lugo e Russi ha letteralmente divorato 1800 metri di linea ferroviaria – i treni della tratta Bologna-Ravenna-Rimini sono stati deviati sul percorso che collega Imola a Ravenna passando per Faenza, tagliando dunque fuori Solarolo, Lugo e Bagnacavallo, per giorni raggiungibili solo con bus sostitutivi, che hanno tuttavia accumulato ritardi, oltre alle difficoltà di coprire adeguatamente le fasce orarie. Da oggi entrerà però in funzione un treno in movimento fra Castel Bolognese, Solarolo e Lugo: "Saranno sedici le corse giornaliere fra Castel Bolognese e Lugo, e altrettante quelle fra Lugo e Castel Bolognese, per un totale di trentadue collegamenti", spiegano Trenitalia-Tper e Rete ferroviaria italiana.

"I treni partiranno da Castel Bolognese al minuto ’40, per consentire l’interscambio con i collegamenti Bologna-Ravenna via Faenza in arrivo a Castel Bolognese al minuto ’32. La prima corsa è in tabellone alle 6.40, l’ultima alle 21.40. In senso opposto la partenza da Lugo sarà al minuto ’06, con arrivo a Castel Bolognese al minuto ’20, e possibile proseguimento con i treni deviati diretti a Bologna, la cui fermata a Castel Bolognese è programmata al minuto ’28. Prima corsa alle 7.06 e ultima alle 22.06. Resta per ora attivo il servizio di bus sostitutivi fra Castel Bolognese e Ravenna, con frequenze definite sulla base dalla disponibilità di mezzi e personale da parte delle ditte di trasporto su gomma. I bus fermeranno a Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Godo. Allo studio la sostituzione con un servizio bus Lugo-Ravenna-Lugo che consenta l’interscambio con i nuovi treni".

Ringrazia il sindaco Davide Ranalli: "È un momento molto complesso, i danni alla linea ferroviaria sono stati enormi. Con la collaborazione e l’attenzione da parte dei vari livelli, come è avvenuto in questo caso, possiamo risolvere assieme situazioni difficili". Proseguono nel frattempo i lavori per il ripristino dei quasi due chilometri di linea fra Lugo e Russi, dove il maltempo ha provocato danni per 2,5 milioni di euro: in campo 40 tecnici di Rfi oltre a quelli delle ditte appaltatrici. La riapertura della linea, con iniziali rallentamenti nella tratta interessata dai lavori, è prevista in tempi record per lunedì 29 maggio.

Filippo Donati