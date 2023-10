Via Antica Milizia, le lottizzazioni e i problemi di viabilità

Viabilità e mobilità rappresentano il vero grande problema su cui Lista per Ravenna incalza la Giunta de Pascale. Le due lottizzazioni nel quartiere Antica MIlizia, aggiungendo peraltro, in quella a sud, il progetto di una Casa della Salute e di un Ospedale di Comunità, sono destinate a sconvolgere radicalmente l’assetto circolatorio, e connesse ricadute ambientali, del vasto quadrante compreso tra via Antica Milizia, via Stradone, viale Europa e via Don Sala.

Via Antica Milizia e l’annessa pista ciclabile hanno seri problemi di pavimentazione ammalorata e sconnessa, che abbiamo più volte sollevato. Via Don Sala, progettata come laterale del rione di via dei Poggi, ma già avviata a diventare un’importante arteria di collegamento tra via Antica Milizia e viale Europa, richiede di essere diffusamente riparata, ma anche allargata. Ma è soprattutto via Stradone il lato infernale, per ristrettezza, devastazione e pericolosità, dell’intero settore, su cui battiamo incessantemente il chiodo da anni, senza che se ne venga a capo. L’ultimo aggiornamento, datoci dall’assessora Del Conte in Consiglio comunale il 25 ottobre 2022, fu questo: "Il progetto per l’allargamento di via Stradone e la realizzazione della pista ciclabile da via Canale Molinetto fino alla rotonda Germania sono in capo al soggetto attuatore privato del comparto R30 (Conad) . Si presume che entro il corrente anno la Conferenza dei servizi si possa concludere positivamente con la conseguente approvazione del progetto e in seguito si potrà così dar corso al rilascio del permesso di costruire su richiesta dello stesso soggetto attuatore privato e quindi all’avvio presumibile dei lavori entro la prossima primavera". Da allora non è stato possibile acquisire ulteriori informazioni.

Bisogna però riprogettare fin d’ora la mobilità allargandone lo spettro fino a via Destra Canale Molinetto, sulle cui connessioni con via Antica Milizia ricadranno le conseguenze negative derivanti dalla costruzione del sottopasso ferroviario in luogo del vecchio passaggio a livello. Chiedo dunque al sindaco come la Giunta comunale intenda fronteggiare e risolvere le emergenze qui sopra esposte.

Alvaro Ancisi

capogruppo

di Lista per Ravenna